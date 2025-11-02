2025年10月26日、ニート脱却のストーリーを描くYouTubeチャンネル「デクの車中泊生活 ~ホームレス脱却への道のり~」がチャンネルを更新。屋久島に建てた小屋作りが完了し、ホームレス脱却を完了させた動画を投稿した。該当の動画は「【ホームレス脱却への道・完】２畳の小屋で小さな夢がいっぱい叶った日。」だ。

デクの車中泊生活とは、2021年、引きこもりを卒業し14万円で軽バンのバモス（ホンダ）を購入した男性が、貧乏車中泊生活で日本一周しているストーリーを描いたYouTubeチャンネル。車中泊生活をする中で、2022年2月に訪れた屋久島に一目ぼれ。2年後の2024年4月に、アルバイト代で貯めたお金で屋久島の186坪の土地を購入し、いまではホームレス脱却を目指して開拓を進めている。

動画では、彼がニートから脱却しようと真っすぐ努力する姿勢が評価されており、2021年の動画投稿開始から着実にチャンネル登録者数を伸ばしている。2025年10月31日時点で、チャンネル登録者数8.61万人という人気を誇り、ここ最近の再生回数は10～50万回ほどで、根強い人気を集めていることがうかがえる。

そして今回の動画では屋久島で2畳の小屋作りが完成。冒頭の動画では、完成した小屋での生活を充実させるべく、友人から譲り受けたシンクを設置することに。「なかなかこんなの手に入らないんで、めっちゃありがたいです」と、心から喜んでいる様子だ。工具を使いながら廃材を支柱にし、小屋の外側にシンクを設置できた。「これから、ここで料理とかもできそうですね」と、非常にうれしそうな様子だ。

シンクとは別に、視聴者から譲り受けた放水ホースも水道につなげる。「ホース付けたらやりたいことがありました」という彼は、育てている植物に水を与えたり、愛車のバモスを洗車したりした。「放水ホースをひとつとっても、叶えたかったことのひとつ」「一つひとつ叶えられるのがうれしい」と、譲ってくれた視聴者に感謝を述べた。

その後もテーブルの設置などを進め、冷蔵庫や洗濯機、マットレス設置。念願の小屋作りがひとまず完了。ひと区切りがつき「もうこの部屋で生活できますね」ということで、車中泊生活から切り替え、小屋で生活を始めることにしたようだ。そのため、当初の目標であったホームレス脱却がここで達成されたことになる。「優しいコメントばかりで、いつも励まされています」「ここまで頑張れたのは、いつも応援してくださった皆さんのおかげです」と視聴者に感謝を述べ、動画を終えた。

彼の小屋づくりの動画に、コメント欄では「土地を手に入れてからの、デクさんの建築に対する才能とアイデアには脱帽しています。」「一つひとつ手にして、便利さのありがたみを素直に感謝する姿勢が素晴らしいと思います」など、アイディアをかたちにする能力やバイタリティ、周囲への感謝を欠かさない姿を賞賛する声が目立った。

（文＝小川遼）