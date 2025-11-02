26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、警察が、去年から事件の関係者を洗い直していたことがわかりました。

【写真を見る】26年前の殺人事件で逮捕 69歳女は夫の同級生「いまだに信じられない」警察は去年から事件関係者を洗い直していた 安福久美子容疑者 直接面識ない高羽奈美子さんをなぜ狙った？

けさ送検された名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は、1999年、名古屋市西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

事件は長らく未解決でしたが、警察は去年、捜査対象者を洗い直し、改めて必要と判断した数百人にDNAの提出などを求める再捜査を進めていて、そのうちの1人が安福容疑者でした。

安福容疑者は高羽さんの夫、悟さんの高校の同級生で、同じソフトテニス部に所属していました。



（高羽悟さん）「安福容疑者とはほとんど会話した記憶がない。いまだに信じられない」



悟さんは当時、安福容疑者から好意を寄せられていたということで、警察は、直接面識のない高羽さんを狙った動機を調べています。