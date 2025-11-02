◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャース・山本由伸投手（27）が本格的なスクランブル態勢の準備に入った。2―4の8回攻撃中からキャッチボールを開始。マンシーの右越えソロで1点差に迫った後にはユニホーム姿になり、ブルペン投球を開始した。

球団史上初のワールドシリーズ連覇がかかる最終第7戦。2点ビハインドの場面で先発ローテの軸の2人がブルペンへと歩を進めた。山本は第2戦で完投勝利を挙げ、前日10月31日（日本時間11月1日）の第6戦で6回1失点と好投。試合後に「いけと言われたらいきますけど、できれば応援を頑張りたい」と話し、ロバーツ監督はこの日の試合前「本人は体調が良ければもちろんやる気はあると言っている」と話していた。

山本は延長18回の死闘となった第3戦でも完投勝利から中1日で延長19回からの登板に備えて、志願してブルペン投球するなどチームへの献身性を示した。監督はもちろんチームメートからも称賛を受けていた。

山本はスネルとともに1―3の5回守備前にベンチからブルペンへ。ブルペン投球は2人並んで始めた。