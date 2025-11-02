リトルなでしこ、北朝鮮に5失点大敗…U−17女子W杯は8強で敗退
FIFA U−17女子ワールドカップモロッコ2025準々決勝が1日に行われ、U−17日本女子代表（リトルなでしこ）は朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に1−5の大敗で敗退を喫した。
開始37秒で失点。相手GKのロングボールからゴール前まで運ばれ、抜け出したキム・ウォンシムにゴールネットを揺らされた。6分には自陣でのクリアミスからリ・ウイギョンにリードを広げられる。
リトルなでしこは8分に1点を返す。敵陣でボールを奪った中村心乃葉が、そのままドリブルで中央へとカットインし、左足で流し込んだ。しかし、22分にはコーナーキックで3点目を奪われ、リトルなでしこは2点ビハインドで折り返す。
後半も北朝鮮に圧倒された。73分にはペナルティエリア内でキム・ウォンシムのドリブル突破を許して4失点目。試合終了間際には再びCKからダメ押しの5点目を奪われ、1−5の大敗を喫した。
リトルなでしこはベスト8敗退で2014年以来の大会制覇ならず。最多3回の優勝を誇る北朝鮮が、大会連覇へ前進した。
