ダートの本場で世界一速い馬を相手に3歳馬アメリカンステージが大健闘の4着に粘り込んだ。勝利したベントルナートを射程圏に入れつつ、追いかけて3番手を追走。勝負に行っての4着で力は出し切った。まだ3歳馬。来年以降の飛躍が期待される内容だった。

4着 アメリカンステージ

矢作芳人調教師

「勝ち馬は強かったのですが、まだ3歳で世界一速い馬を相手に頑張ったと思います。フォーエバーヤングより落ち着いてるくらいメンタルが凄いですね。春にドバイに2回行った経験が大きいかなと思います。いいレースだったと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップスプリント（G1・ダ1200m）は、I.オルティスJr.騎乗、ベントルナート（牡4・J.ダンジェロ）が、逃げ切りを決めた。勝ちタイムは1:08.20（良）。2着にイマジネーション（牡4・B.バファート）、3着にドクターヴェンクマン（せん5・M.グラット）が入った。

日本から参戦した坂井瑠星騎乗のアメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）は4着敗退となっている。

BCスプリント・ベントルナートとI.オルティスJr.騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

坂井瑠星騎乗のアメリカンステージが4着に粘り込んだ。スタートから好ダッシュを決めて3番手を追走。好位で手応えよく立ち回り、直線でもしぶとく粘り込んでの好走。勝ち負けには絡めなかったものの、最後までしぶといところは見せていた。勝利したのは昨年の2着馬ベントルナート。

【全着順】

1着 ベントルナート

2着 イマジネーション

3着 ドクターヴェンクマン

4着 アメリカンステージ・日

5着 コピオン

6着 ラブシックブルース

7着 ストレートノーチェイサー

8着 ビッグシティライツ

9着 ナカトミ

10着 マリキン

11着 ホワッチャトーキンアバウト

12着 バニシング

13着 パトリオットスピリット

14着 マッドハウス

出走取消 ヴァリアントフォース