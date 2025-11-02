現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップターフスプリント（G1・芝1000m）は、I.オルティスJr.騎乗のシソスパイシー（牝3・J.ダンジェロ）が、鮮やかな逃げ切りを決めた。2着にエージーバレット（牝5・R.バルタス）、3着にカーデム（せん9・C.ヒルズ）が入った。勝ちタイムは0:55.24（良）。

日本馬、佐々木大輔騎乗のインビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）は6着、O.マーフィー騎乗のピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）は10着敗退となっている。

(左から4番目)BCターフスプリント・カーデムとL.デットーリ騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

レースでは素晴らしいスピードを見せてシソスパイシーが逃走劇を演じた。同馬を管理するJ.ダンジェロ調教師はブリダーズカップ初勝利。鞍上のI.オルティスJr.騎手にとっては BC通算22勝目、同レースでは2勝目となる。

同騎手は、「作戦は、彼女自身が行きたいところへ行かせることでした。ゲートを出た瞬間、すぐに主導権を取れたのでとても楽でした。直線でも手応えには余裕があり、誰も迫ってきている気配はなかった」と余力十分だったレースを振り返った。

また、3着に好走した9歳馬カーデムに騎乗したデットーリ騎手は「展開通り速い流れになるのは分かっていました。9歳馬で世界のスプリンター相手に3着は立派。彼はまだ2歳のつもりで走っています（笑）」と、9歳馬の激走を労った。

【全着順】

1着 シソスパイシー

2着 エージーバレット

3着 カーデム

4着 リーフランナー

5着 モトーリアス

6着 インビンシブルパパ・日

7着 ブカネロフエルテ

8着 ガバナーサム

9着 ブリングザバンドホーム

10着 ピューロマジック・日

11着 ベアリバー

競走中止 シーズクオリティ

出走取消 アリゾナブレイズ

出走取消 イエローカード

出走取消 ノーネイハドソン

出走取消 インカント