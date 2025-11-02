寝ぼけたママの“本気の勘違い”に4千いいね！「体が勝手に動く」「育児あるあるすぎる」【ママリ】

「夢でよかった…」乳児育児でやらかした？母のオチに4千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

いとうもちこ(@mochico913)さんの投稿です。布団から飛び起きて、「夢でよかった…」という経験は誰でもあるでしょう。とくに、ちょっと現実味がある夢だと、起きた直後も夢かどうか判断がつかないこともありますよね。





投稿者のいとうもちこさん。わが子の授乳中、突然見た夢に冷や汗をかいたそう。さて、どんな夢だったのでしょうか。

息子に授乳しながら、前回の授乳から何時間経ったか計算してたら急に「あーーー！！！娘に授乳してない！！いつから？？？覚えてない……お腹空いてるかも…やらかしたどうしよう！！！！！」ってめっちゃ焦る夢を見たんだけど、娘はもう7歳…😂

「授乳していない！」なんて、もし本当だったら焦ってしまうことでしょう。夢でよかったですね。



7年近くも前のことを鮮明に夢で見るとは、それほどわが子への授乳が当たり前の日常で、体にしみついた習慣であったことがうかがえます。時がたつほど、どんどん愛おしくなっていくわが子。親が大切に育ててきたからこそ、7歳の姿があるのですよね。

この投稿に4000いいねという反響があり「授乳が体に染みついている」「すごくわかる」など、共感する声も複数寄せられていました。



夢でも現実でも、わが子のことを心配する親。温かい愛情に心がほっこりするお話でした。

すやすや赤ちゃんを見守る「見守り隊」に8万いいね！

こんぶ(©︎conbudashi0720)さんの投稿です。気持ち良さそうにすやすやと眠る赤ちゃんは、その姿だけでも十分癒されますよね。よく見ると、そんな無防備な赤ちゃんを見守る心強い存在がいました。



ミニチュアシュナイザーを飼っているこんぶさんは、Xにこんな投稿をしていました。

©︎conbudashi0720

見守り隊！

すやすや眠る赤ちゃんを見守っているのは、ミニチュアシュナイザーのこんぶちゃん。ベビーゲートの星形の部分から顔を出す姿は、かわいらしいですよね。「赤ちゃんを守る！」と言わんばかりの表情も心強く感じます。



この投稿には「かわいすぎる！」というリプライが続々。他にも「任せるワン！」という応援のコメントも。赤ちゃんの見守りには慣れた様子のこんぶちゃん。ペットと赤ちゃんがいる暮らしは大変なこともありそうですが、こんな写真を見るとちょっと憧れますよね。ほっこり癒やされるとともに、クスッと笑い元気をもらえる写真。Xでは8万を超えるいいねが集まり、バズ投稿となりました。



日常の幸せなワンシーンは、いつ見返しても心をほかほか温めてくれます。記録に残しておき、疲れた時の心の栄養にするのもいいですね。

鬼門が癒やしに？子のイヤイヤ期前に母がしておいたことに18万いいね

わち(@ed_myson)さんの投稿です。イヤイヤ期は成長にとって大事なこととはわかっていても、毎日付き合うママやパパは大変ですよね。



わちさんの妻は「イヤ」を別の言葉で、息子さんに教えておいたそう。その甲斐あって、イヤイヤ期を迎えた今、息子さんがイヤイヤする姿はとてもかわいいそうです。いったいどんな風に教えたのでしょう。

息子。妻から「イヤ」を「ノン」と教えられたらしく。絶賛イヤイヤ期である現在、怒ると「ノンノンノンノン！！！」と泣きながら走り回る。かわいい。

「イヤ」の代わりに「ノン」と教えたわちさんの妻。わが子が「ノンノンノンノン！」と怒る姿を想像すると、たしかに「イヤ！」よりはイライラしないかも。こうした言い換えテクは、最近SNSでも話題になっているようです。イヤイヤ期は必ずくるものとして、言われる側がイライラしない言葉に変換するのはいいアイデアかもしれませんね。



この投稿には「ストレス軽減ライフハック」や「グッジョブ」といったリプライがありました。イヤイヤする姿すらかわいいと思えれば、イヤイヤ期も怖くなさそうです。なかなかストレスゼロとはいかないでしょうが、少しでも気持ちを明るく保つために、試してみる価値がありそうですよね。



かわいい姿を想像してほっこりしつつ、自分の子育てにも活かしてみたくなる投稿でした。

