TWICE¡¦¥â¥â¡¢Ìó4²¯6000Ëü±ß¤Î²È¤òÁ´³Û¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¡ªÆ±¤¸ÃÄÃÏ¤Ë¤Ï½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤é

¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥â¥â¤¬µþµ¦Æ»¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡Ë¶åÎ¤¡Ê¥¯¥ê¡Ë»Ô¥¢¡¼¥Á¥¦¥ëÂ¼¤Î¹âµé½»Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
µî¤ë11·î1Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥â¤Ï10·î23Æü¡¢¶åÎ¤»Ô°¤Àî¡Ê¥¢¥Á¥ç¥ó¡ËÆ¶¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Î221Ö¤Î½»Âð¤ò42²¯7000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯6000Ëü±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢»Ä¶â¤ÎÇ¼ÉÕ¤È½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤ò´°Î»¤·¤¿¡£ÅÐµÊí¾å¤Îº¬ÄñÅö¸¢¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´³Û¸½¶â¤Ç¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÃÄÃÏ¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë½×¹©¤·¤¿ÃÏ²¼2³¬¤«¤éÃÏ¾å4³¬¤Þ¤Ç¤¢¤ë¹âµé½»Âð¤À¡£°ìÈÌ½»Âð6À¤ÂÓ¤È¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹2À¤ÂÓ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ¿ÊÆþÏ©¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÌ¾¿Í¤¬Â¿¤¯¹¥¤à¡£
¥â¥â¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Æ¥é¥¹·¿¡É¤Î½»Âð¤Ï¡¢3Éô²°¡¢½ñºØ1¼¼¡¢Íá¼¼3¼¼¤ò´Þ¤á¡¢Äí±à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë¡¦²åº·¡Ê¥¢¥Á¥ã¡Ë»³¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥â¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤â2024Ç¯8·î¡¢¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼203Ö¤Î¥Ç¥å¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò52²¯4000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÉ×ºÊ¡¢²Î¼ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y.Park¡Ë¤Ê¤É¤âµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥â¥â¤Ï2015Ç¯¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤ÎTWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡þ¥â¥â ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÊ¿°æ¤â¤â¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2015Ç¯¤ËÂ¿¹ñÀÒ¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯²Æ¤ËK-POP³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëSUPER JUNIOR¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤È¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¸òºÝ¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤¬¡¢1Ç¯6¥«·î¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯7·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£