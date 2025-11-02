人気YouTuber・Rちゃん、美谷間際立つバニーガールコスプレ披露「スタイルレベチ」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/02】人気YouTuberのRちゃんが10月31日、自身のInstagramを更新。バニーガールのコスプレを披露した。
【写真】人気美女YouTuber「セクシーすぎ」と話題のバニーガール姿
Rちゃんは「はっぴーはろうぃん ホームパーティ ばにーちゃん」とコメントし、ゴールドやシルバー、カボチャの形のバルーンで飾り付けられた室内でバニーガールコスプレを披露。頭には黒いウサギの耳、美しい谷間が際立つ黒のキャミソールを着用し、美しいデコルテと素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイルレベチ」「破壊力すごい」「セクシーすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆Rちゃん、バニーガールコスプレ公開
◆Rちゃんの投稿に反響
