【モデルプレス＝2025/11/02】人気YouTuberのRちゃんが10月31日、自身のInstagramを更新。バニーガールのコスプレを披露した。

◆Rちゃん、バニーガールコスプレ公開


Rちゃんは「はっぴーはろうぃん ホームパーティ ばにーちゃん」とコメントし、ゴールドやシルバー、カボチャの形のバルーンで飾り付けられた室内でバニーガールコスプレを披露。頭には黒いウサギの耳、美しい谷間が際立つ黒のキャミソールを着用し、美しいデコルテと素肌を見せている。

◆Rちゃんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイルレベチ」「破壊力すごい」「セクシーすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

