中川翔子、双子の初ハロウィンショット公開「何度も見ちゃう」「来年の仮装も楽しみ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】タレントの中川翔子が11月1日、自身のInstagramを更新。双子の初ハロウィンショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】40歳タレント、双子の息子のコスプレ写真公開
中川は「ハロウィンの日にち勘違いしてて昨日だったですね」「せっかくだし双子ファーストハロウィン」と綴り、それぞれかぼちゃとコウモリのベビー服を身につけた双子の写真を投稿。「母さんは余裕なかった悔しい！来年は仮装したいなぁ！」と思いを綴っている。
中川はその他にも「ミルクのときジョジョ立ちのみたいな指使いする」双子弟ショット、大好きな漫画家だという小花美穂氏からのプレゼント、「過去一くらいお肌が調子良い」自身の写真などを多数投稿。恒例の絵日記では、いつも助けてくれる親戚たちへの感謝を記している。
この投稿に、ファンからは「来年の仮装も楽しみ」「なんて可愛いハロウィン」「むちむち感がたまらない」「癒しのかたまり」「何度も見ちゃう」「双子ちゃんの成長が嬉しい」「愛が伝わってくる」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳タレント、双子の息子のコスプレ写真公開
◆中川翔子、双子の初ハロウィン公開
中川は「ハロウィンの日にち勘違いしてて昨日だったですね」「せっかくだし双子ファーストハロウィン」と綴り、それぞれかぼちゃとコウモリのベビー服を身につけた双子の写真を投稿。「母さんは余裕なかった悔しい！来年は仮装したいなぁ！」と思いを綴っている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「来年の仮装も楽しみ」「なんて可愛いハロウィン」「むちむち感がたまらない」「癒しのかたまり」「何度も見ちゃう」「双子ちゃんの成長が嬉しい」「愛が伝わってくる」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】