今日2日の午後は雷雨に注意

今日2日(日)の午後は、北陸や東北の日本海側では雷雨や短い時間に強まる雨に注意が必要です。



日本海から上空に寒気を伴った低気圧が本州付近に近づくでしょう。午前11時前の雨雲レーダーを見ると、北海道には雨雲がかかり、日本海にも雨雲があることが分かります。北陸沖には雷雲も確認できます。この雷雲が午後になると北陸や東北の日本海側にかかる見込みです。





上の図は発雷確率を表したものになります。大気の状態が非常に不安定になるため、午後6時の予想では北陸や東北の日本海側で、赤色で示された高い確率が広がっています。今は雨が降っていない所でも、このあとは雷雨や傘をさしていても濡れるくらいの激しい雨が降ることもあるでしょう。これからのお出かけには雨具が必須です。また、「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「黒い雲が近づく」「急に冷たい風が吹く」など、天気の急変のサインがあった場合は丈夫な建物の中に避難しましょう。落雷やひょう、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また、北陸から西の日本海側でも、にわか雨や雷雨がありそうです。

雷が近づいたら 家の中でやるべきこと

外にいる時、雷雲が近づいているかどうか、誰にでも簡単にわかる方法があります。雷雲が近づくサインは3つ。「真っ黒い雲が近づく」「ゴロゴロと雷の音が聞こえる」「急に冷たい風が吹く」です。このような変化を感じたら、まもなく激しい雨が降ったり、雷が鳴ったりする恐れがありますので、すぐに安全な所へ避難してください。



雷雲が近づく時、避難する場所は、近くのしっかりした建物や、車の中が良いでしょう。木の下での雨宿りは、木に落ちた雷が人に飛び移ることがあるので、危険です。万が一、周囲に避難する場所がない時は、両足をそろえて、頭を下げてしゃがみ、両手で耳をふさぎましょう。



単独の雷雲による激しい現象は、30分から1時間程度で弱まることが多いです。スマホなどで雨雲レーダーをチェックするなど、最新の情報を確認しながら、安全な場所で雷雲が過ぎるのを待ちましょう。