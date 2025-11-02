重ね着いらずの暖かさと無骨な存在感！【アクロス】のダックジャケットがAmazonで販売中！
冬のストリートに映える中綿入りアウター！【アクロス】のメンズジャケットがAmazonで販売中！
アメリカのリアルワーカーを意識したクラシックなショートブルゾン型。フロントには「Red Kap」刺繍ロゴ＋ワッペンが施され、ヴィンテージ感ある仕上がりに。ジップアップ仕様＋両サイドポケット／胸ファスナーポケット付き。コーデュロイの襟が目を引くワーク＆ストリートミックスなデザイン。程よくルーズなボックスシルエットで、インナーにパーカーやスウェットも余裕で重ね着可能。
タフな12ozダック生地と中綿キルティングの組み合わせで、防寒性と耐久性を兼ね備えている。
アメリカンワークウェアを思わせるヴィンテージ風デザインが、ストリートにも自然に馴染む。
ルーズなボックスシルエットで、パーカーやスウェットとの重ね着も快適に楽しめる。
太うねのコーデュロイ襟とロゴワッペンがアクセントとなり、1枚でも主役級の存在感を放つ。
