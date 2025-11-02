間宮祥太朗と新木優子がW主演するドラマ「良いこと悪いこと」（日本テレビ系）の第4話が、1日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、鷹里小学校･6年1組のリーダーだった高木将（間宮）が、22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こした直後、卒業アルバムを使った連続殺人事件に巻き込まれ、因縁の猿橋園子（新木優子）と手を組み、真相解明に挑む考察ミステリー。

同級生を次々と襲う連続殺人事件。一連の犯行は、高木たちが22年前に作った替え歌の順番通りに行われている。恐らく5人目の標的は、“ちょんまげ”こと羽立太輔（森優作）で間違いない。

22年前、将来の夢の絵に『刀を構えたちょんまげ姿の侍』を描いた羽立。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら刺殺!? 一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）に連絡し、住所を聞く。

週末、高木は園子と小山隆弘（森本慎太郎）と3人で羽立のアパートへ向かうと、羽立は散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。



羽立はニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていた。殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して園子に渡すと「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求し…。

さらなる被害を食い止めようとする高木たちに、最悪の事態が待ち受ける。

放送終了後、SNS上には、「カンタロー（工藤阿須加）の最期のシーンが、トラウマになりそうなレベルで怖過ぎた」「子ども時代のゲームの回想シーンは、もう1人いたはず。7人目は誰だろう」「集まっていた家に誰かの兄弟がもう1人いたのか。ターボーが記憶違いをしているのも怪（あや）しい」「森のクマさんの替え歌は、なぜ6人なのか? クマというあだ名の

7人目がいたのかな」「考察が楽しい。先生の息子が記者の部下の男の子なのかも」といったコメントが投稿された。

また、ラストでスナック「イマクニ」の常連客・宇都見啓（木村昴）が、一連の殺人事件を追う警視庁・捜査一課の刑事であることが判明。これについて、「ラスト、まさかの展開に目が飛び出た」「怖っわ…木村昴が刑事!?」「昴くんがまさかの刑事でびっくり」「ラストの刑事・キムスバがカッコ良かった」「宇都見刑事がイマクニの常連なのは偶然? 戸塚純貴をマークして張り込みしていたのかな」といった声が寄せられた。

ドラマ「良いこと悪いこと」は、毎週土曜 午後9時〜9時54分 日本テレビ系で放送中。