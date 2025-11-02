スポーツドライビングが楽しい欧州FFモデル

ハンドリングに優れたクルマと言えば、通常は後輪駆動や四輪駆動車が注目を浴びることが多いだろう。これはグリップ力とバランスに優れているからだ。だが、この2者ばかりがスポットライトを独占しているわけではない。

【画像】今も輝かしい欧州の「ホットハッチ」たち【アルファスッド、205 GTi、シビック・タイプRを詳しく見る】 全53枚

フロントにエンジンを搭載し、前輪のみを駆動するフロントエンジン・フロントドライブ（FF）方式のクルマにも、運転の楽しさを追求した優れたモデルが多く存在する。今回は、その中でもトップクラスと言えるモデルを紹介したい。



ハンドリングには特にうるさいと言われる英国の記者が、20台を厳選する。

（翻訳者注：各モデルの価格や装備は英国仕様に準じます。）

フォード・プーマ

1990年代、マツダはMX-3（日本名：ユーノス・プレッソ）を、ヴォグゾールはティグラを、フィアットはバルケッタを欧州市場に繰り出していた。そして1997年、フォードはイアン・カラム氏がデザインした『プーマ』を発表する。1.4L、1.6L、1.7Lのバリエーションがあるが、人気が高かったのはヤマハ開発の1.7Lエンジン（最高出力125ps）で、車重1039kgという軽さを活かし、0-100km/h加速タイム9秒強の性能を誇った。

シャシーは4代目フィエスタをベースに、サスペンションを強化してローダウンとワイドトレッド化を実施。俊敏なハンドリングを実現した。1999年にはラリーのホモロゲーション規定対応のレアモデル『レーシング・プーマ』も登場した。ワイドフェンダー、改良型カムシャフトと排気系、強化サスペンション、そして約30psのパワーアップを果たしている。



フォード・プーマ

ホンダ・インテグラ・タイプR

史上最高のハンドリングを誇る前輪駆動車と評された『インテグラ・タイプR』は、その後何年にもわたって続くタイプRシリーズのベンチマークとなった。大型リアウィングは揚力を30％低減し、フロントのエアロリップは高速域での安定性確保に貢献している。シャシーは、剛性を高めるためにサブフレームの補強と追加のスポット溶接が施され、15インチのアルミホイールはダブルウィッシュボーン式サスペンションのスムーズな動きを助け、フロントガラスも10％薄くなり軽量化につながっている。



ホンダ・インテグラ・タイプR

ミニ・クーパー

ミニは、今日のBMW傘下のシリーズで大きな進歩を遂げているが、その名高いゴーカートのようなハンドリングと「ジャイアントキラー」としての名声を確立したのは、オリジナルの『クーパー』だ。従来のバネの代わりにラバーコーン・サスペンションが採用され、荒々しくゴツゴツした乗り心地となった。また、四輪すべてが四隅に押し出され、低重心と短いホイールトラベルにより、クーパーは鋭いコーナリングを実現した。1963年には、より強力な1.1Lエンジンと大型ディスクブレーキを搭載した『S』モデルが発売された。



ミニ・クーパー

ロータス・エランM100

ロータスといえば後輪駆動のスポーツカーが定番だが、M100型『エラン』は大ヒットしたマツダMX-5（日本名：ロードスター）に対抗する前輪駆動車だった。ロータスは、剛性の高いスチール製のバックボーンシャシーに軽量複合材ボディを組み合わせた。フロントサスペンションはダブルウィッシュボーン式で、トルクステアを軽減するために「コンプライアンス・ラフト」が高剛性のブッシュでシャシーに取り付けられている。残念ながら、多くのロータスファンには前輪駆動方式が受け入れられず、販売は不振に終わり、生産台数はわずか4700台に留まる。後にキアがこの設計を引き継ぎ、韓国と日本で1056台を販売した。



ロータス・エランM100

ルノー・クリオ182トロフィー

ルノー・スポールからの候補は多数あるが、象徴的な『182トロフィー』はウィリアムズのコンパクトなフィーリングに、現代的な200カップの性能を融合させたモデルだ。もともとスポーティな182カップをベースに、フロントアクスルにザックス製リモートリザーバー式ダンパーを装着。これによりボディコントロールが最適化され、ハードコーナリング時のロールが低減された。さらに、油圧式バンプストップを追加し、車高を10mm下げている。激しいコーナリングでは、アンダーステアではなくむしろリアを持ち上げるほどの挙動を見せる。



ルノー・クリオ182トロフィー

プジョー205 GTi

『205 GTi』には最高出力105psの1.6L仕様と132psの1.9L仕様があり、フロントはマクファーソン・ストラット式、リアはコンパクトなトレーリングアーム式で、上級車に匹敵するハンドリング性能を発揮する。1.9L仕様はサスペンションを調整し、ピッチングやロールを抑制。初期の1.6L仕様に見られたアンダーステアも改善された。コストパフォーマンスの高さから人気を博し、今日でも世界最高のFF車の1つと評されている。



プジョー205 GTi

フォルクスワーゲン・ゴルフGTIクラブスポーツS

ホンダ・シビック・タイプRやルノー・スポール・メガーヌ275トロフィーRもかなり過激なモデルだったが、フォルクスワーゲンはGTIをさらに進化させ、後部座席を撤去して30kg軽量化した『ゴルフGTIクラブスポーツS』を投入する。最高出力310ps、専用ダンパーチューニング、キャンバー調整、軽量アルミニウム製フロントサブフレーム、専用ミシュラン・パイロット・スポーツ・カップ2タイヤにより、クラブスポーツSは当時最速のFFゴルフとなった。フロントスプリッターとリアウィングでダウンフォースを強化し、60kgの揚力を相殺。これにより完璧なシャシーバランスを獲得した。



フォルクスワーゲン・ゴルフGTIクラブスポーツS

フォード・フォーカスRS500

2代目フォーカスRSが市場に馴染み始めた頃、フォードは45psアップの『RS500』モデルを発売した。その名の通り、フォーカスRS500はわずか500台のみの限定生産モデルだ。ベースとなるフォーカスRSからシャシーは変更されなかったが、出力アップに対応し、コーナーでの安定性を高めるためにリミテッドスリップデフが装備されている。十分に追い込めば後輪を持ち上げることもあった。ESPをオフにした状態でコーナリングに挑むと、後輪でライン調整をすることもできる。



フォード・フォーカスRS500

フォード・スポーツKa

1990年代から2010年代にかけて、欧州でコンパクト・ホットハッチが大きな注目を集め、スズキ・スイフト・スポーツやフィアット・パンダ100hpなどが人気を博した。オリジナルのフォードKaは1.0Lと1.3Lエンジンでは性能不足だったが、スポーツモデルの『スポーツKa』では最高出力95psの1.6Lエンジンを採用した。さらに、フロントトレッドの22mm拡大、ブッシュの強化、補強材の追加、サスペンションの14mmローダウン、アンチロールバーの剛性60％アップにより、路上追従性を向上させている。こうしたチューニングの結果、スポーツKaはわずかな入力にも鋭敏に反応するようになった。



フォード・スポーツKa

アルファ・ロメオ・アルファスッド

1970年代最高のハンドリング性能を持つクルマの1つとして名高い『アルファスッド』だが、製造品質の問題が足を引っ張り、やがてゴルフGTIの後塵を拝すことになった。アルファスッドは、低重心の水平対向エンジン、マクファーソン式フロントストラットサスペンション、そしてアンチロールバーとしても機能するワッツリンクのリアビームアクスル機構を採用。四輪ディスクブレーキの助けもあって、安定感があり、操縦しやすく、優れた路上追従性を備えたクルマとなった。



アルファ・ロメオ・アルファスッド

ルノー・メガーヌR26R

ロールケージとカーボンファイバー製ボンネットの追加、リアウィンドウのポリカーボネート化、後部座席の撤去、ラジオと助手席エアバッグの廃止により、『メガーヌR26R』は旧型メガーヌRSから123kgの軽量化に成功した。前後のスプリングレートは10％以上ソフトに設定され、強化ダンパーとスプリングによりコーナーでの安定性とコントロール性を高めている。デフは通常モデルから流用したが、特別なトーヨー製タイヤを装着し、圧倒的なグリップ力を実現した。



ルノー・メガーヌR26R

セアト・レオンST280

『レオンST280』では、油圧クラッチを介して最大100％のトルクをコーナー外側の車輪に伝達できる電子制御デフを採用している。このため、コーナー出口でアクセルを踏み込んでもトルクステアがほとんど発生しない。ST280は標準のレオンSより25mm低い車高で路面を捉えるが、オプションのパフォーマンス・パック（サーキット走行向け）も用意されていた。このパックでは2.1kg軽量のアルミホイールとミシュラン・スポーツ・カップ2タイヤが組み合わされる。



セアト・レオンST280

フォード・モンデオST200

フォードは高性能ファミリーカー『モンデオST200』を生み出した。鋭く反応の良いステアリングと、丹念に調整された堅牢なサスペンションを備え、低重心設計によりコーナーを力強く駆け抜けつつ、快適な乗り心地を実現している。17インチホイールはホイールアーチにぴったりとハマり、アグレッシブなスタンスを形作っている。2.5L V6エンジンはST24モデルから改良され、出力は169psから205psに向上した。



フォード・モンデオST200

ホンダ・シビック・タイプR

ホンダの『シビック・タイプR』はどのモデルを選んでも間違いない。すべてが卓越したハンドリングと信頼性を誇っているが、ここではFK2モデルに焦点を当てる。ホンダは310psのパワーを前輪にしっかり伝えるため、アダプティブダンピング機能を備えたデュアルアクシス式フロントサスペンションを採用。コンチネンタル製タイヤを履く19インチホイールによりグリップを確保した。＋RモードではESPを抑制し、サスペンションが30％硬くなる。滑らかな舗装路ではドライバーを魅了する体験をもたらしてくれる。



ホンダ・シビック・タイプR

アバルト695ビポスト

アバルトは『695』を世界最小のスーパーカーと称した。Hパターンのドッグリング式トランスミッションとリミテッドスリップデフの組み合わせが用意され、4点式ハーネス付きレーシングシート、ロールケージ、190psのターボチャージャー付き1.4Lエンジンが標準装備されていた。後部座席を撤去し、ラリー仕様のネットを追加することで38kgの軽量化を実現。これにより695の車両重量は997kgとなった。また、左右を5mmオフセットしてトレッド幅を10mm拡大し、グッドイヤーのイーグルF1タイヤを装着することで圧倒的なグリップを実現している。



アバルト695ビポスト

フォルクスワーゲン・ゴルフGTI（初代）

同時代の上級の後輪駆動車と比較しても、初代『ゴルフGTI』は確かな安定性と力強いスタンスを誇っていた。通常仕様のゴルフに対し、GTIでは硬めのサスペンション（ダンパーとスプリング両方）とアンチロールバーを採用し、車高も20mm低く設定した。アシスト機構なしのステアリングは十分なフィードバックを提供し、840kgの軽量ボディと110psの出力により、郊外道路を爽快に駆け抜けることができる。その後、紆余曲折はあったものの、この初代GTIが今日まで続く伝説の始まりとなった。



フォルクスワーゲン・ゴルフGTI（初代）

プジョー106 GTi

1990年代にはアルファ・ロメオ145、セアト・イビサ・クプラ、ルノー・クリオ・ウィリアムズなど数多くの前輪駆動車が存在したが、プジョーは306 GTI-6と『106 GTi』によってホットハッチの王座を獲得した。特に106 GTiは、ホットハッチの定番ともいえる構成だ。マクファーソンストラットにアンチロールバー、トーションバー、そしてリアにも追加のアンチロールバーを装着。1.6Lエンジンから120psを引き出し、重量わずか950kgの車体を駆る。106 GTiは、ワインディングロードを疾走するのに十分な実力を備えている。



プジョー106 GTi

トヨタ・セリカTスポーツ

『セリカTスポーツ』は欧州向けのセリカシリーズの頂点に位置するモデルで、そのシャシーは多くの評論家から「卓越した俊敏性」を持つと評された。インテグラ・タイプRやレーシング・プーマが欧州市場を去るタイミングで登場し、低重心ボディとエンジン回転数連動パワーステアリング・システムにより、ドライバーは前輪の動きを直感的に把握することができる。こうした特性から、瞬く間に「最良のハンドリングを誇る前輪駆動車」の称号を獲得した。シャシーは通常のセリカから変更されていないが、エンジン出力は145psから192psに向上している。



トヨタ・セリカTスポーツ

フォルクスワーゲン・ルポGTI

ゴルフやポロと同様、『ルポGTI』もその圧倒的な攻撃性と楽しさから熱狂的な支持を得た。強化型のスプリングとダンパーを採用し、標準のルポより20mm車高を下げたことで、路面に張り付くようなスタンスを実現。太いタイヤとショートホイールベースが鋭いターンインを可能にし、アンダーステアは予測可能ながら、運転する楽しさを存分に味わえる。1.6Lエンジンから127psを発生し、0-100km/h加速は8.2秒に達する。



フォルクスワーゲン・ルポGTI

ヒョンデi20N

現代的なホットハッチにもさまざまな選択肢があるが、人気が高く価格も手頃なフィエスタSTから目を離せるなら、ヒョンデ『i20N』も検討の価値がある。209psの出力はリミテッドスリップデフを介して伝達され、18インチアルミホイールには標準でピレリPゼロ・タイヤが装着されている。強化されたフロントナックル、キャンバーのネガティブ化、そして追加のシャシー補強により、i20Nは優れたコーナリング性能を発揮する。ただし、凹凸の激しい路面では軽いトルクステアが生じる。



ヒョンデi20N