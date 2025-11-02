短期的な株価の上下に感情が浮き沈みする人は、毎日の市場動向に疲弊しているかもしれません。一方で、強い企業の株を保有し、その稼ぐ力を取り込むことで自分自身の資産を増やすことができたら、運用における気構えも変わることでしょう。本記事では、ファンドマネージャーの奥野一成氏が、オーナー型株式投資の本質である、自らの資産に企業の「稼ぐ力」を取り込む「BS（バランスシート）発想」の詳細を解説します。

オーナー型株式投資はBS（バランスシート）発想

オーナー型株式投資においては、PL発想ではなく、BS発想であるという視点が重要になります。



売買型株式投資は「PL（損益計算書）発想」です。これは「どれだけ稼げたか（売買益）」に集中する考え方で、日々の損益が投資判断の中心になります。つまり自分の簿価が売買の基準となっていて、時価が簿価を上回っていれば「利食い」、時価が簿価を下回っていれば、残念ながら「損切り」するという発想です。そして時価が簿価を大きく下回っていると「塩漬け」することになります。



この発想は、安く買って高く売ることが目的であり、成功の指標は「その瞬間にいくら利益を出したか」です。この考え方では、今すぐ現金化できる利益を最重視するため、長期的な企業の価値創造には意識が向かないのも当然です。



一方、オーナー型株式投資は「BS（バランスシート）発想」です。ここでいうBS発想とは、単に投資先企業のバランスシートに注目することではなく、自らのバランスシートに強い企業の稼ぐ力を取り込み、自分自身の資産の稼ぐ力を高めるという考え方を指します。



つまり、企業の成長エンジンを自分の資産として組み入れ、その企業が生み出す将来の利益の一部を、オーナーとして享受し続けることが目的なのです。BS発想では、目先の損益や短期的な株価の変動に振り回されるのではなく、「時間の経過とともに自分の資産がどれだけ力強く稼げるようになるか」が最大の関心事です。



たとえば、優れた企業は利益を積み重ね、それを再投資に回すことで新規事業を立ち上げたり、生産能力を強化したりします。その結果として企業価値が高まり、株主である自分の資産も同時に成長していきます。そういった優れた企業の稼ぐ力を自分のバランスシートに接続し、時間をかけてその力を自分の資産に内在化させるという極めて本質的な投資アプローチです。



PL発想が「今日いくら稼げたか」という短期的な収益に焦点を当てるのに対し、BS発想は「将来、どれだけの稼ぐ力を自分の資産に蓄えられるか」を問い続けます。この違いは単なる時間軸の差ではありません。



「お金をその場限りの道具として扱うか、それとも投資先企業を将来にわたって稼ぎ続けるパートナーとして自らの資産に取り込めるか」という、投資家としての根本的な価値観の違いを示しています。



オーナー型株式投資におけるBS発想は、自分自身のバランスシートを企業と共に育て上げることで、長期的かつ持続的な資産形成を実現するための強力な武器となるのです。



繰り返しになりますが、オーナー型株式投資の本質は、自分のバランスシートに「他者の稼ぐ力」を取り込むことにあります。多くの人にとって「自分の稼ぐ力」とは、自らの時間を使い、労働を通じて得る給与所得を指すでしょう。



しかし、株式を保有するという行為は、単に紙切れを手に入れることではありません。あなたが選んだ企業の「稼ぐ力」そのものを、自分の資産構造の中に取り入れることができるのです。

日本に必要な「労働者から資本家へのパラダイム・シフト」

たとえば、イタリアの自動車メーカー「フェラーリ」を想像してください。フェラーリの株式を1株でも保有すれば、あなたはその企業のオーナーの1人になります。これは、フェラーリのスポーツカーを1台購入してガレージに飾るのとは本質的に異なります。

［図表1］フェラーリのEPS成長と株価

フェラーリを1台買って飾っておく行為と、膨大な数のフェラーリを創り出す能力を自らのバランスシートに組み込む行為のどちらが魅力的でしょうか？ フェラーリという会社は、年間約1万3000台もの車を製造し、1台当たり7000万円以上で世界中に販売しています。その「極めて高いブランド価値を背景に、高収益を生み出す仕組み」を、あなたはオーナーの1人として間接的に所有できるのです。



つまり、フェラーリが稼ぎ続ける限り、あなたのバランスシートはその成長を取り込んでいきます。多くの日本人は、日本企業に雇われる「経営者」や「労働者」となります。



経営層であれ一般社員であれ、株式を持たない限り、基本的には「労働力を提供し、給与を得る立場」にとどまります。もちろん自己投資をしてスキルを磨き、出世すれば労働者としての収入は増えるでしょう。



しかしこれはあくまで「量的な変化」、具体的には「労働時間」と「時給」の掛け算による変化に過ぎません。すなわち労働時間を増やすか、時給を上げるかの違いであり、根本的な収入構造は変わらないのです。



一方、株式を保有することで得られる投資所得は「資本家」の所得です。これは労働所得と異なり、時間や労力を直接投入せずに得られる収入源です。ここで起こるのは「質的な変化」であり、まさに労働者から資本家へのパラダイム・シフトです。



労働者から資本家へ。このポジショニングの変化こそが、あなたを「寝ている間」にもお金を稼ぐ立場に押し上げてくれるのです。なぜなら、あなたが眠っている間も、優秀な経営者や従業員たちがあなたの代わりに働き、事業を成長させてくれているからです。

資本家にとっての敵…インフレを知るべし

ここで、目線を変えてインフレについて考えてみましょう。インフレは、現金や固定利回りの資産を保有している人々にとって、最も静かで見えにくい敵です。



物価が上昇するということは、あなたの手元にあるお金の購買力が時間とともに確実に減っていくことを意味します。かつて100円で買えたものが、数年後には120円、150円を支払わなければ手に入らない――これがインフレの本質です。



とくに現在、世界はデフレからインフレへの大きな転換点に直面しています。過去数十年にわたり、「グローバリゼーション（世界の一体化）」が進展することで、人・モノ・金・情報が国境を越えて自由に行き来し、企業は世界中で最もコストの安い場所で生産を行うことができました。



その結果、供給コストが低減し、私たちは安価な商品を享受できたのです。これが「デフレ圧力、ディスインフレの正体」であり、長い間、世界経済の標準的な状況となっていました。



ところが、近年この構図が大きく変わりつつあります。2018年の米中貿易戦争を皮切りに、世界は「デ・グローバリゼーション（反グローバル化）」へと舵かじを切り始めました。



新型コロナパンデミックがそれを加速させ、今や各国が自国優先の政策を打ち出す中、物流網は混乱し、供給制約が顕著になっています。



さらに、ロシアによるウクライナ侵略をはじめ、世界各地で地政学的リスクが高まり、サプライチェーンは細断化。これらの結果、原材料費・輸送費・エネルギー価格が上昇し、「コスト・プッシュ・インフレ」が世界を覆うようになりました。



経済が低迷しているにもかかわらず、物価は高止まりし、スタグフレーションの様相を呈しています。

優良な株式保有こそがインフレの最良の防御策

このような環境下で、現金を持ち続けることがいかに危険かは言うまでもありません。インフレは現金の価値を静かに削り取るサイレント・シーフ（静かな泥棒）なのです。



しかし、この厳しい時代にもかかわらず、実はインフレに打ち勝つ方法があります。それが、素晴らしい企業のオーナーになることです。



なぜ、強い企業の株式を保有することがインフレに対する最良の防御策となるのでしょうか？ 答えはシンプルです。強い企業は、インフレ環境下でも最終顧客に対する価格転嫁が可能だからです。



原材料や物流費が上昇しても、そのコストを自社製品やサービスの価格に組み込み、消費者に負担させることができるのです。これは、単なる価格の押し付けではなく、その企業が顧客に選択肢を与えないほどの圧倒的な競争優位性（参入障壁）を有しているからこそできる芸当です。



たとえば、先述の「フェラーリ」を思い浮かべてください。材料費が上昇しようが、世界的な物流混乱があろうが、フェラーリはその販売価格を引き上げることができます。なぜなら、フェラーリを求める顧客は、単なる移動手段ではなく、「フェラーリという唯一無二の体験とステータス」を購入しているからです。



またインフレで価格が上がっても、顧客は離れません。なぜならフェラーリの典型的な顧客は億円単位で資産を保有する超富裕層であり、インフレ程度の値上げを全く気にしない人たちだからです。

「Visa」と「Mastercard（R）」の独壇場

また、多くの人の財布の中にある「Visa」カードはどうでしょうか？ Visaは皆さんが使うカード決済の帳合をつけるシステムを開発、運営する企業として、皆さんがカードで決済するたびに、決済金額の一定割合をカード発行会社（issuer）、加盟店管理会社（acquirer）から徴収するビジネスモデルとなっています。つまり、皆さんがカード決済で消費すればするほど利益が出る仕組みとなっています。

［図表2］VisaのEPS成長と株価



世界経済の規模（GDP）は人口増加よりも速いスピードで増加します（増加構造1）。なぜなら1人当たりGDPはグローバルな経済成長とともに増えていくからです。



GDPに占める消費の割合は、各国が先進国化する中で徐々に増加するので、世界の消費は世界のGDP増加よりも速いスピードで増加します（増加構造2）。



その消費の決済手段として、どの国でも経済成長によって現金決済比率は下がっていきます。つまり消費の増大よりも速いスピードでカード決済金額は増えていきます（増加構造3）。



以上の増加構造1〜3により、カードで決済される金額は世界の人口増加よりも速いスピードで構造的に増加します。



そして、ここが肝心なところなのですが、カード決済の帳合をつけるシステムを運営している会社は世界広しといえども先進国には現実的に「Visa」と「Mastercard（R）」しかないのです（中国では独自に「銀聯」というシステムが存在）。



先進国ではどんなにインフレになろうが、モノの値段が上がろうが、決済システムとして我々は実質的にVisaかMastercardしか選択肢がない状態なのです。いまさらVisa、Mastercardの向こうを張ってカードの決済システムなどを作っても、この両社にはとうてい勝てる見込みはないので、だれも参入できないのです（参入障壁）。



つまり、結果として人口増よりも3重に速いスピードで収益を上げることが可能であり、着実なEPSの増大とその影としての株価の上昇をもたらすのです。

インフレに勝つための「資産を守る」選択を

同様に、日常生活に欠かせない商品やサービスを提供している企業も、強い価格決定力を有しています。たとえば、誰もが必要とする生活必需品メーカーや、圧倒的な市場シェアを持つプラットフォーム企業は、インフレ下でも利益率を維持しやすくなります。



ここで重要なのは、オーナー型株式投資を実践することで、あなたはこれら強力なビジネスモデルの「稼ぐ力」を自分のバランスシートに取り込める＝自分の資産として保有することができるということです。



現金はインフレで価値を失いますが、強い企業のオーナーになれば、その企業が価格を引き上げ、利益を維持・拡大していくことで、あなたの資産もインフレに抗（あらが）う力を持つようになります。



もちろん、現物の債券（国債等）は十分に金利が高くなっていればインフレに勝てるかもしれない有効な投資先です。ただし名目上の利息収入があっても、インフレ率がそれを上回れば実質的な資産価値は目減りします。



ウォーレン・バフェットも、過去の株主への手紙で、インフレ環境下では高いクーポンが付いた債券でさえ実質的な購買力を維持できなかったと述べています。



政府は景気刺激のために債券を多く発行する傾向があり、その結果、債券投資はインフレに対抗する手段としては効果が限定的にならざるを得ません。つまり債券のクーポンは基本的にはインフレに勝たないような構造になっているのです。



現金をただ保有しているよりは、債券に投資して利息を得る方が理にかなっていると言えるでしょう。しかし、ここで言う債券投資とは、あくまで「現物の債券」への直接投資のことです。そしてこれは、一般的な個人にとっては決して手軽な選択肢とは言えません。



実際、個人が債券に投資しようとする場合、多くは債券現物ではなく、投資信託やETFなどの間接的な手段を選ぶことになります。ところが、こうした債券系ファンドは得られるリターンが限定的である一方、相応の信託報酬をチャージされるので、個人にとって、現時点の金利における債券投資は投資妙味の薄いアセットクラスだと思います。



また、債券投資も結局は通貨への投資です。今、インフレや円安の進行により、通貨の信頼性が揺らぎつつある時代です。仮想通貨や金（きん）などの資産価格が上昇している背景にはこのような「法定通貨への信用のゆらぎ」があると考えます。こうした不確実な時代にこそ、「強い企業を見極め、そのオーナーになる」ことの意義はかつてないほど高まっています。



あなたのバランスシートに、インフレをものともせず価値を生み出しけるビジネスを取り込むのです。現金は減価しますが、優れた企業の稼ぐ力は減価しません。むしろ、強い企業は時間とともに利益を積み上げ、あなたの資産を守り、増やしてくれるのです。



インフレに勝ちたければ、あなたはどちらを選びますか？



「価値が減っていく現金を握りしめ続ける」のか、「価格決定権を持ち、価値を積み上げる企業のオーナーになる」のか。その選択が、未来のあなたの生活を決定づけます。

オーナー型株式投資はたとえるなら「城造り」

この2つのアプローチの違いは、戦において「野戦に打って出る」vs.「強い城を造る」と比較して説明するとわかりやすいかもしれません。



［図表3］売買型株式投資 VS.オーナー型株式投資

売買型株式投資

売買型株式投資は、まさに野戦に打って出る戦術です。情報をいち早くつかみ、他者よりも素早く動き、絶妙なタイミングで攻撃（売買）を仕掛けなければなりません。相場という戦場では状況が刻々と変わり、敵（他の市場参加者）も巧妙です。



一度成功した手法が次も通用するとは限らず、常に緊張を強いられます。運や瞬発力、情報への感度が勝敗を分け、たとえ勝っても次の戦に備えなければなりません。リターンを得られるかどうかは、まさに一戦一戦の勝敗にかかっているのです。

オーナー型株式投資

一方で、オーナー型株式投資は強い城を造り、守りを固めながら領地を広げていく戦略に似ています。最初の築城（投資先の選定と購入）には時間がかかるものの、強固な基盤を築けば、城（資産）は自ら価値を生み続けます。優れた企業の稼ぐ力を自分のバランスシートに取り込み、時間を味方につけることで、その企業が生む利益は蓄積され、やがて自分の資産として大きく成長していきます。



城を構えた投資家は、毎日の戦況に右往左往することなく、長期的な視点でじっくりと資産を育てることができます。堅実で持続可能なこの方法は、投資家自身の人生やキャリアと調和し、心の平穏ももたらしてくれます。



どちらの戦い方を選ぶかは、最終的にあなた自身の価値観と目的に依存します。目の前の一戦に勝つことを繰り返すのか、それとも時間と共に自らの城を築き上げるのか。後者の道を選べば、市場という戦場で無理に勝ち続けるのではなく、勝つ仕組みそのものを自分のものにすることができるのです。



資産形成は長い旅です。戦い続ける人生を望むのか、城を築いてその恩恵を享受するのか――選ぶのはあなた自身です。



奥野 一成

投資信託「おおぶね」 ファンドマネージャー

農林中金バリューインベストメンツ株式会社（NVIC）

常務取締役兼最高投資責任者（CIO）

