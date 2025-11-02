『ドラクエ』ゴーレム、ブチ切れ！「ようせいのふえ」使う勇者 4コマ漫画にファン爆笑「意味が怖すぎ」「拳が妙にリアル」
ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』が発売されたことを記念して、公式Xにて「令和のドラクエ4コマ」が公開された。第3弾は『月刊コロコロコミック』で連載されていた『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』で知られる漫画家・曽山一寿氏が描いている。
【画像】ブチ切れるゴーレム（笑）物理道具「ようせいのふえ」 ドラクエ4コマ漫画
「ようせいのふえ」を題材にした4コマ漫画で、ゴーレムを眠らせる勇者の姿が描かれており、オチにネット上では「ラリホー（物理）」「ゴーレムを眠らせるどころか自分が寝ちゃうの笑いました 曽山先生らしいテンポとオチが最高です」「オチの意味が怖すぎますよー」「ゴーレムの拳が妙にリアルなのじわる」などと反応している。
「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト』が1986年に発売されて以降、日本を代表する人気ゲームタイトルの一つとして知られている。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、新キャラ「サマルトリアの妹姫」が登場することでも話題となっている。
【画像】ブチ切れるゴーレム（笑）物理道具「ようせいのふえ」 ドラクエ4コマ漫画
「ようせいのふえ」を題材にした4コマ漫画で、ゴーレムを眠らせる勇者の姿が描かれており、オチにネット上では「ラリホー（物理）」「ゴーレムを眠らせるどころか自分が寝ちゃうの笑いました 曽山先生らしいテンポとオチが最高です」「オチの意味が怖すぎますよー」「ゴーレムの拳が妙にリアルなのじわる」などと反応している。
今作は1986年の1作目発売から39年経て、新キャラ「サマルトリアの妹姫」が登場することでも話題となっている。