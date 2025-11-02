櫻井翔、嵐の活動休止時にSUPER EIGHTからの贈り物明かす 村上信五「どこで集まってもまたワイワイできるって」
嵐の櫻井翔とSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビのバラエティー『櫻井信五の鬼スケ旅Season2』（深0：40）が10月31日に放送された。移動の最中では、櫻井が嵐の活動休止時にSUPER EIGHTからもらったプレゼントのエピソードを明かした。
【写真】第2弾の舞台は滋賀！“鬼スケ”旅に出る櫻井翔＆村上信五
実は誕生日が1日違いの同級生である2人がまだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、鬼のようにスケジュールを詰め込んだ旅に出る旅バラエティー。第3弾となる今回は滋賀の名所をめぐった。
車中、櫻井は嵐が2020年に活動休止するときに「エイトがたこ焼き器くれたの。5人分」と明かし、村上は「どこで集まってもまたワイワイできるって」と説明。さらに櫻井は「優しいんだよ、箱に一人ひとりメッセージ書いてくれて…」としみじみと振り返った。
だが「誰だっけな、マル（丸山隆平）かな。白いペンで書いてあるから全然読めない」と櫻井が一生懸命に読もうとする仕草で笑わせると村上も「そんなミスをするのはマル（笑）」と同調していた。
