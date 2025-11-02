『THEカラオケ★バトル』＆乃木坂46版『セーラームーン』の33歳美声歌手が結婚 松原凜子「最高のパートナーに出逢えた
歌手・トレーナーでミュージカル俳優の松原凜子（33）が11月1日、公式Xなどを通じ、結婚を公表した。
【写真】松原凜子が結婚 指輪を披露
松原は「私事で大変恐縮ではありますが、この度、私、松原凜子は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告し、指輪の写真を添えた。
「お相手は公私共に支え合える方です。最高のパートナーに出逢えたこと、毎日笑顔と幸せを与えてくれる夫に感謝する毎日を送っております」と心境。
そして「まだまだ未熟な私ですが、いつも見守り支えて下さる皆様への感謝の気持ちを胸に、1人の人間として表現者としてより一層精進してまいります」とつづった。
松原は、東京藝術大学音楽学部声楽科ソプラノ専攻卒業。「第63回 全日本学生音楽コンクール」名古屋大会第1位。全国大会入賞。テレビ東京『THEカラオケ★バトル』で注目を集めたほか、ミュージカル作品に多数出演。乃木坂46“5期生”版 ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』にも出演した。
