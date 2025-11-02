歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。母親の家にいた鳩の巣立ちの様子を投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 母親の家にいた鳩の巣立ちを報告「『今朝居なかったの！別れも音もなく巣立ったわ』と、ばばちゃん」





投稿によると、「ばばちゃんの家」の庭で鳩が巣を作り、雛が巣立ったことを伝えています。写真からは、緑に覆われた住宅のベランダ付近に作られた巣と、そこで育った鳩の様子が確認できます。







工藤さんは「雨が酷かった日から、ずっと傘を立てていましたよ笑」と投稿しており、写真には薄紫色の傘が写っています。この傘は、雨から鳩の巣を守るために置かれていたようです。「あの傘の真下に巣があったらしいです」と説明しています。







巣は細い枝を組み合わせて球状に作られており、葉に囲まれています。写真には2羽の鳩が巣の中で並んでいる様子も写っており、濃い黒褐色の羽毛と翼の縁に淡い縁取りが特徴的です。







「最後に巣に残されたプープーを見て、『今朝居なかったの！別れも音もなく巣立ったわ』と、ばばちゃん」と投稿されており、ある朝、鳩たちが突然姿を消して巣立っていったことが伝えられています。







この投稿に、「鳩が警戒してないのが凄い お母様の優しいお人柄のおかげですね」「大人になって今度はこの子達が巣を作りにきてくれるかもしれませんね」「ばばちゃんにお礼のひと言が無く…近いうちに朝方玄関先に…何かお礼の品が届くかも」「優しさは遺伝するのですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】