タレントでモデルのゆうちゃみ（古川優奈）さんの妹・ゆいちゃみ（古川結菜）さんは10月30日、自身のInstagramを更新。家族旅行の楽しそうな写真を公開しました。

「みんなで家族旅行最高だね」

ゆいちゃみさんは「5年ぶり家族旅行ｯ　みんな揃うのうれしすぎｯ」とつづり、7枚の写真を投稿。ゆうちゃみさんと一緒に愛犬・こちゃんにキスする姿など、愛犬を中心としたかわいらしいショットを披露しています。

「こちゃんが楽しそうにしてて可愛すぎる　こちゃんと写真撮る時はマストでちゅーしますｯw　かわいいがすぎる」とのことで、愛犬をかわいがっている様子です。

ファンからは、「カワイ」「みんなで家族旅行最高だね」「こっちゃん可愛すぎ」「キスされてる時のおててとあんよが可愛いこと」「こちゃんめっちゃ笑顔　嬉しいの伝わってきます」「二人共超絶可愛い過ぎる　ずっと推すし応援してます」と、称賛の声が相次ぎました。

姉妹ショット披露

自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開しているゆいちゃみさん。19日の投稿では「GirlsAward 2025 ありがとうございました」とつづり、姉妹ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)