「みんな揃うのうれしすぎ」ゆいちゃみ、姉＆愛犬と“5年ぶり家族旅行”へ！ 「二人共超絶可愛い過ぎる」
タレントでモデルのゆうちゃみ（古川優奈）さんの妹・ゆいちゃみ（古川結菜）さんは10月30日、自身のInstagramを更新。家族旅行の楽しそうな写真を公開しました。
【写真】ゆいちゃみの「5年ぶり家族旅行」ショット
「こちゃんが楽しそうにしてて可愛すぎる こちゃんと写真撮る時はマストでちゅーしますｯw かわいいがすぎる」とのことで、愛犬をかわいがっている様子です。
ファンからは、「カワイ」「みんなで家族旅行最高だね」「こっちゃん可愛すぎ」「キスされてる時のおててとあんよが可愛いこと」「こちゃんめっちゃ笑顔 嬉しいの伝わってきます」「二人共超絶可愛い過ぎる ずっと推すし応援してます」と、称賛の声が相次ぎました。
「みんなで家族旅行最高だね」ゆいちゃみさんは「5年ぶり家族旅行ｯ みんな揃うのうれしすぎｯ」とつづり、7枚の写真を投稿。ゆうちゃみさんと一緒に愛犬・こちゃんにキスする姿など、愛犬を中心としたかわいらしいショットを披露しています。
