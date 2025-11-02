マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティング（東京都新宿区）は、このほど「名前に関する調査（2025年）」の結果を発表しました。同調査によると、6割以上が「自分の名前に愛着を感じている」と回答し、「夫婦別姓に前向き」な人が半数を超えることがわかりました。



【グラフ】「夫婦別姓」についての男女別の意識を見る

調査は、全国の20〜69歳の男女1100人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



その結果、自身の名前に「愛着を感じている」人は63.2%となり、その理由として「親が名付けたから」（126件）や「名前の由来・エピソードがあるから」（81件）、「珍しい名前だから」（51件）が挙がりました。



一方、「愛着を感じない」（36.8％）人の理由としては、「好みではない」（44件）や「ありきたりな名前だから」（20件）、「古い名前だから」「読みづらいから」（いずれも16件）などが挙げられました。



また、名前・名付けに関して、4人に1人が「当て字や、初見では読めない名前が増えたように思う」（25.7％）と回答。



そのほか、「キラキラネームの子供が増えたように思う」（23.4％）、「個性的な名前は、いじめやからかいの原因になりかねないと思う」（20.5％）という意見も2割を超えた一方で、「個性的な名前は、その人の強みやアイデンティティになると思う」は6.9%にとどまり、個性的な名前にネガティブなイメージが強い傾向が見られました。



なお、「配偶者・パートナーの呼び方」については、「名前にちゃん、くん、さんをつける」（28.0%）が最も多く、次いで「名前のみで呼ぶ」（25.4%）、「お母さん、お父さん、ママ、パパなどで呼ぶ」（21.2%）が続いています。



さらに、「夫婦別姓」についての意識を聞いたところ、「自分も含めて誰でも、別姓を選べるようにすべきだと思う」（19.5%）や「自分は同姓を選ぶが、希望する人には別姓を認めてもよいと思う」（30.8％）を合わせると半数以上が前向きである一方で、「夫婦は必ず同じ姓にすべきだと思う」という反対意見は13.1%にとどまりました。



賛成派を男女別に見ると、「自分も含めて誰でも、別姓を選べるようにすべきだと思う」（男性16.0％、女性23.1％）、「自分は同姓を選ぶが、希望する人には別姓を認めてもよいと思う」（同29.8％、同31.8％）いずれの意見も女性のほうが多くなる結果となりました。