ふたご座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
ふたご座さんは、二面性の持ち主。
日中バリバリと働けば、夜はダラダラしたいのです。逆に、昼間ぼんやりしているなら、日が落ちてから覚醒するでしょう。1日のバランスを昼夜でうまく使い分けていくはず。
【よくある症状】
刺激を求めます。
面白そうなイベントがあれば、足を運んだり、実況をチェックしたり、日中にできなかったことを消化しようとするでしょう。ストレス解消のはずが、疲労も手伝って、エンドレスで周遊することに。
【ふたご座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：ルーティーン
2：キャッチ
3：クールダウン
曜日で予定を立てましょう。
月曜日は何もしない、火曜は運動、水曜は勉強のように、日替わりでテーマを変えていくのです。予備日もつくると完璧。好奇心を満たすためにアンテナを張って。その後、心身を休めて。
【処方箋】
・リサーチとコミュニケーション
夜は、あなたにとっては活動タイム。
日中の仕事や社交の煩わしさ、ややこしさから解放されて、自分に戻れる貴重なタイムゾーンといえます。このため、自分らしさを取り戻すプロセスとして、情報収集に充てるとよいでしょう。話題のイベントをのぞきに行く、映画を見る、配信サービスを活用する、人と会って情報交換をするなど、精力的に動いてみて。
約束もまとまりやすく、「今度行こう」「今から会う？」的に盛り上がることも！
・忘我チャレンジ
もう1つ、大事なのは、鎮静化。感度が高まって、好奇心が活性化しますが、1日の疲れはたまっています。
効率的に熟睡するためのメソッドを開発しましょう。就寝前の数時間は、スマホやPCから離れてみる、目を休める、瞑想（めいそう）やストレッチをしてみるなど、休養モードに入っていくのです。あなたならではの入眠儀式を編み出すと、安眠率が高まって、翌日のパフォーマンスが変わってきます。時間で動くと、効果が出るはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)