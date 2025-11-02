ビッグダディこと林下清志が２日、Ｘに「元カノとの思い出」と題して投稿した。

林下は「よくメディアに露出していた頃に盛岡駅のトイレに入りしゃがんでいたら中学生ぐらいの二人組が『ビッグダディさんですよね、写真お願いしていいですか』」とテレビ出演が多かったころに写真をお願いされたことがあったと振り返った。他にも「三人組の大学生が写真を撮ってくれと言うので一人一人と撮っていたら、三人目が『俺は土下座してもらおうかな』と言うので 『俺の眼を見てもう一回土下座しろと言ってみろ そう返したことがあります。そういうことを失礼だとおもわないんでしょうね」と不快な思い出も披歴した。

続けて林下は「長く付き合った元カノに『俺ら付き合っていた頃、仲よかったですよね』」と言ったことがあったそうで、すると元カノは「突然何を言い出すの？」という反応だった。林下は「女性は『この男と付き合ったのミスティク』と思うと記憶から消せますからね。男と女は精神構造が違いますから、これで食事の約束もなくなったと思っています。残念！」としつつ、「ただただ尊敬出来る女性でした」と素晴らしい出会いであったことを記した。