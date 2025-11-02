青木さやか、制服姿の高1娘と“肩組み”2ショット「めっちゃいい笑顔」「身長も同じくらいですか？」「素敵な親子」 文化祭に出かけたことを報告
1児の母でタレントの青木さやか（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。「娘の文化祭にいきました」と報告し、制服姿の高1長女（15）との仲むつまじい親子2ショットを披露した。
【写真】「身長も同じくらいですか？」「めっちゃいい笑顔」青木さやか＆高1娘の“肩組み”2ショット
「あまりにも自分の高校時代と違っていていちいち衝撃をうけながらも、いちいち顔色を変えない立派な大人になりました（わたしの話）」と自身の高校時代を回顧しつつ、学校で見た娘のイキイキとした姿に「楽しそうで、よかった！それに尽きる！」と母心たっぷりに思いを記した。
披露した親子ショットでは、青木が娘の肩を抱きニッコリ。並んだ様子からは、身長165センチの青木と娘がほぼ同じ背丈であることがうかがい知れる。
コメント欄には「素敵な親子」「めっちゃいい笑顔」「身長も同じくらいですか？素敵になりましたね」「いい写真 良き母娘です」など、さまざまな声が寄せられている。
青木は2007年10月に一般男性と結婚。10年3月に第1子となる女児が誕生するも、12年3月に「生活環境や考え方の相違が、努力では埋まらないものだった」と離婚を発表した。
