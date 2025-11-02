◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第３戦 スケートカナダ 第２日（２日、カナダ・サスカトゥーン）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１３６・５４点、合計２０３・０９点。２人を残して最上位につけ、メダルが確定。ＧＰシリーズ初戦のフランス大会を制した１７歳が、連続表彰台で日本勢一番乗りとなるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

冒頭に挑んだ武器の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は、２回転となり着氷も乱れた。それでも３回転ループ―２回転トウループの連続ジャンプや、３回転ルッツ―３回転トウループの連続ジャンプなどを降りて巻き返し。演技後は首をかしげながらも軽くうなずき、得点を確認後は笑顔も見えた。

今季シニアに転向した中井は、第１戦で日本勢３人目となるＧＰシリーズデビューＶを達成。一躍２６年ミラノ・コルティナ五輪の候補に躍り出た。昨季は５人がファイナルに進出、今季もフランス大会で表彰台独占などハイレベルな争いが続く日本女子。１７歳の新星が一番乗りでファイナルに進んだ。