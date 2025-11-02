大森南朋、愛用する“あるもの”が売り切れに ファンから共感＆心配の声「ますます品薄になる気が」「私もまた買いたい」
俳優の大森南朋（53）が31日、自身のインスタグラムを更新。「ワタシ困ってるわけ」と愛用する“あるもの”が買えないと、悩みを明かした。
【写真】「これ履きやすいですよね！」大森南朋が愛用するスニーカー
大森は「ワタシこのコンバース大好きでね、こればっか履いているのね、でも定期的に作らないのか、売り切れていて買えないのね、だからワタシ困ってるわけ」とつづり、愛用しているという商品を公開。
解決したい様子を見せ「どうかコンバースの人、もっとこれ作って欲しいわけ どうかお願いしまーす」と、ブランドへ向けてメッセージを投稿している。
この投稿に、同じく愛用しているファンから「これ履きやすいですよね！私もまた買いたいです！」「わたしもです」「ますます品薄になる気がします」「南朋さんの想い、コンバースさんに届け！」などと共感する声や心配する声が寄せられていた。
【写真】「これ履きやすいですよね！」大森南朋が愛用するスニーカー
大森は「ワタシこのコンバース大好きでね、こればっか履いているのね、でも定期的に作らないのか、売り切れていて買えないのね、だからワタシ困ってるわけ」とつづり、愛用しているという商品を公開。
解決したい様子を見せ「どうかコンバースの人、もっとこれ作って欲しいわけ どうかお願いしまーす」と、ブランドへ向けてメッセージを投稿している。
この投稿に、同じく愛用しているファンから「これ履きやすいですよね！私もまた買いたいです！」「わたしもです」「ますます品薄になる気がします」「南朋さんの想い、コンバースさんに届け！」などと共感する声や心配する声が寄せられていた。