不倫相手の女性と、思わぬところで再会することも。今回は、不倫相手を面接した人のエピソードをご紹介します。

バイトを募集したら…

「夫に不倫されたときのこと。夫は離婚する気はないみたいで、不倫相手とはただの遊びだと言っていました……。腹が立ったけど、不倫相手の女に慰謝料を請求することを条件に、結婚生活を続けることにしました。

数か月後、私が働く子ども服の店でバイトを募集することに。当時、私は店長だったので面接を担当しました。そこに訪れたのは、まさかの不倫相手……。不倫相手は私の顔も勤務先も知らないだろうし、本当に偶然だったと思います。

偶然とはいえ、実際に顔を見たらすごく怒りが湧いてきて……。面接の質問で『他にもアルバイトをされているそうですが、掛け持ちするなんてお金が必要な理由でもあったんですか？』なんて聞いちゃいました。不倫相手は適当な理由を言っていましたが、本当は慰謝料の支払いで困ってるんだろうなと思ったら、少しスッキリしました。

面接が終わるとき、私のフルネームを告げ『以前、主人が大変お世話になったようで』と言ったら、すべてを察したのか真っ青になっていました。腕時計を見せて『この時計、いただいた慰謝料で買ったんです。どうもありがとうございました』と言ったら、ものすごい顔で睨んで出ていきました。

自業自得とはいえ、不倫なんか本当にするものじゃないですよね。独身の男性と付き合っていたらこんな目に遭うこともなかったのに」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2025年9月）

▽ 不倫相手の女性がどういう気持ちで不倫していたのかわかりませんが、慰謝料を払って生活苦になったあげく、そのお金で彼の奥さんが腕時計を買うってかなりのダメージですよね……。既婚者と付き合うメリットなんて、何一つありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。