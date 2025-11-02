AÅìµþ¡¢¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤ÎÃæ¤Ç¹â¤Þ¤ëÂ¸ºß´¶¡Ä¡ÈÄ¶¹ç¶â¡É¥µ¥¤¥º¤¬»Ù¤¨¤¿¾¡Íø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤À¤±¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¡¢¥Ûー¥à¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ò78－69¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÁö¤ëÀéÍÕJ¤ÎÏ¢¾¡¤ò10¤Ç»ß¤á¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£34Ê¬½Ð¾ì¤·¡¢¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î21ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï15ËÜ¤ò¿ô¤¨¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ö¡Êº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ú¥¤¥ó¥ÈÆâ¤Î¼é¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤ë¡£ÆÀÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7ËÜ¤¬¸÷¤ê¡¢Î®¤ì¤¬·¹¤¤«¤±¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ19.2ÆÀÅÀ9.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¿©»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢AÅìµþ¤ÎÍûºÜ·®ÄÌÌõ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂÎ¤ÏÄ¶¹ç¶â¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Î°ì¸À¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬¥µ¥¤¥º¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤È·ÑÂ³À¤ò¾Î¤¨¤ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Î·ã¤·¤¤ÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î»òÊª¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖAÅìµþ¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Áー¥à¥ïー¥¯¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¿ô»ú¤è¤ê¤â¥Áー¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÀéÍÕJ¤Î¹â¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥ê¥à¼þ¤ê¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥í¥¹¥¿ー¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥º¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤¬¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¼«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡Íø¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡È²°Âæ¹ü¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥×¥ìー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Åìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È²È¡É¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡£ÎÙ¤Ë¤ÏÎý½¬»ÜÀß¤ä¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¸Ø¤ê¤À¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£±þ±ç¤ÎÇ®¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¶¹ç¶â¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¿Ù¤ÊÂÎ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¡£
Ê¸¡áÆþ¹¾ÈþµªÍº
¡ÚÆ°²è¡ÛAÅìµþ¤¬ÀéÍÕJ¤ÎÏ¢¾¡¤ò»ß¤á¤¿Âè7ÀáGAME1¥Ï¥¤¥é¥¤¥È