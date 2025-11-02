◇ワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年11月1日 トロント）

3勝3敗で迎えたワールドシリーズ（WS）最終第7戦は1日（日本時間2日）、トロントで行われ、ブルージェイズが6回に4点目を挙げてリードを再び2点に広げた。

ブルージェイズは3回、4番ビシェットがドジャース先発の大谷翔平から3ランを放って先制。41歳の先発右腕シャーザーは5回1死1失点で交代となったが、ポストシーズン（PS）新記録となる同一シーズン15試合目の登板となった2番手右腕バーランドが後続を抑えた。

6回、3番手右腕バジットが1死一、三塁から7番エドマンの中犠飛で1点差に。しかし、打線はその裏、8番クレメントが左前打で出塁。今PS29安打目で2020年にレイズのアロザレーナ（現マリナーズ）がマークした同一シーズンPSの最多安打記録に並ぶと、二盗を決めた無死二塁から、前の打席で右手へ死球を受けて乱闘騒ぎとなったA・ヒメネスが右中間を破る適時二塁打を放った。

7回からは新人右腕トレー・イエサベージ（22）を4番手として送り込んだ。先頭の大谷を四球で歩かせたものの、スミスを中飛、フリーマンは一ゴロ併殺に仕留めた。イエサベージは第1戦に続いて先発した第5戦で、新人のWS新記録となる12奪三振をマーク。7回1失点で勝利投手となっており、中2日での登板だった。