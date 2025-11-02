HANA・MOMOKA、金髪ボブにヘアチェンジで雰囲気ガラリ「ギャルっぽくて最高」「ビジュ爆発」と反響
【モデルプレス＝2025/11/02】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）の公式X（旧Twitter）が11月2日に更新された。「テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025」での写真が公開され、MOMOKA（モモカ）のヘアチェンジが話題を呼んでいる。
【写真】HANAメンバー、黒髪から金髪ボブヘアに大胆イメチェン
11月1日に、1日から3日の3日間にわたり幕張メッセで行われている「テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025」に出演したHANA。投稿された画像では、公式キャラクターのゴーちゃんのディスプレイの横で、以前の黒髪のミディアムヘアから、金髪のボブヘアになったMOMOKAがピースをしている。
MOMOKAの新しい髪型は「めちゃくちゃ似合う」「かっこよすぎる」「クールビューティー」「ビジュ爆発」「神々しい」「大優勝」「ギャルっぽくて最高」「金髪にお帰り」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MOMOKAの金髪ボブに反響
◆MOMOKAの髪型に反響
