MOMOKA（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/02】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）の公式X（旧Twitter）が11月2日に更新された。「テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025」での写真が公開され、MOMOKA（モモカ）のヘアチェンジが話題を呼んでいる。

【写真】HANAメンバー、黒髪から金髪ボブヘアに大胆イメチェン

◆MOMOKAの金髪ボブに反響


11月1日に、1日から3日の3日間にわたり幕張メッセで行われている「テレビ朝日 ドリームフェスティバル 2025」に出演したHANA。投稿された画像では、公式キャラクターのゴーちゃんのディスプレイの横で、以前の黒髪のミディアムヘアから、金髪のボブヘアになったMOMOKAがピースをしている。

◆MOMOKAの髪型に反響


MOMOKAの新しい髪型は「めちゃくちゃ似合う」「かっこよすぎる」「クールビューティー」「ビジュ爆発」「神々しい」「大優勝」「ギャルっぽくて最高」「金髪にお帰り」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】