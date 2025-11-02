「ふたりエスケープ」先輩＆後輩、金沢での斬新な旅が話題「見たことない」「最高の飯テロ」
【モデルプレス＝2025/11/02】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第5話が、1日に放送された。
【写真】乃木坂46冨里奈央、岩本蓮加に密着
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。担当編集に電話をして、なんとか〆切を延ばしてもらった後輩。その時、先輩は後輩が電話をしながらオムライスを描いていることに気付く。その後「漫画家は選択の連続」という話に発展し、2人はルーレットを回して始発で新幹線に乗り、金沢に訪れたのだった。
金沢で再びルーレットを回した結果、オムライスを食べることに。洋食屋さんのオムライスに「ママのオムライスと同じ味がする」という後輩を微笑ましく見ている先輩。続いてルーレットが指したのは、再び「オムライス」。オムライスを食べ回ったあとは、後輩が先輩の着物姿をカメラに収めたり、海沿いをドライブしたりと“金沢旅”を満喫。最後は2人並んでカップ麺をすすった。
2人ならではの“現実逃避旅”に、視聴者からは「オムライス食べたくなった」「最高の飯テロ」「斬新な旅（笑）。見たことない」「先輩の着物姿美しすぎる」「『何を食べるかより誰と食べるのか』は本当にその通り」「2人の可愛さが際立つ回だった」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
