「3度目の正直だ！」パトカー体当たりの猛攻にも停止しない逃走トラック…深夜のカーチェイス緊迫の一部始終 アメリカ
深夜の追跡劇！猛攻のパトカー
アメリカ・ワシントン州で撮影されたのは、深夜に繰り広げられたカーチェイスだった。
パトカーが追跡していたのは、容疑者の男2人が乗った盗難トラックだ。逃走を阻止しようと、パトカーが車両に体当たりを行っていた。
しかし、トラックは走行を続ける。パトカーはスピードを上げ、2度目の衝突を試みた。
2回目も荷台を大きく揺らしただけで、ふらつきながらも止まる気配を見せなかった。
3度目の正直で停止…男ら確保
警察官：
2度ぶつけたが、逃げられた。次が3度目の正直だ。
そして、もう1度パトカーを衝突させる。するとトラックは進路を大きく外れ、茂みの中へ転げ落ち、横転してようやく止まった。
しかし、そこから事態は一変。トラックから煙が上がり始めたのだ。
警察官たちはフロントガラスを破って車内に閉じ込められた男らを救助した。
「フロントガラスから離れろ」「頭に手を置け！」という警察官の怒声が響くなか、救助された男2人はその場で拘束された。
（「イット！」 10月24日放送より）