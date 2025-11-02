２日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）では、プロ野球クライマックスシリーズ（ＣＳ）でソフトバンクが阪神を破って日本一になったことを伝えた。

スポーツ報知評論家で阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏は、１勝しかできずに敗れた阪神について「喝」と宣言。 「甲子園球場は我々でもチケットが取れないくらい連日、シーズン中いっぱいなんですよ。その阪神ファンに地元で１勝も見せることができなかったことに喝です」とした。

具体的には藤川球児監督の投手起用について、「私は第２戦は才木が投げてくると思ったんですが、デュプランティエという３か月くらい実践から離れている投手を先発させたんですね」と疑問が残ると指摘。さらに、初回に３失点した後も続投して２回で６点を追加された点についても「初回に３点取られてるんであれば、そこで代えなきゃいけない。短期決戦です。次の６点が余計ですよね」と手厳しかった。

番組ご意見番で巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治氏も、第２戦が分かれ目だったとし、「それ以外は１点差の試合をしてますし、ソフトバンクの選手に余裕が出てのかな」と同意していた。