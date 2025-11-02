ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦っている。2年連続の世界一がかかる一戦に、大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発したが3回に先制3ランを許し降板。さらに劣勢の中、第6戦で6回を投げたばかりの山本由伸投手がブルペンに向かう姿が中継に映し出された。

5回表を終え1-3、ドジャースが劣勢に立たされた状況でカメラがとらえたのは、ブルペンに向かう山本由伸投手とブレーク・スネル投手の姿だった。山本は前日の第6戦で6回1失点の快投を披露し96球を投げたばかり。X上の日本ファンからは驚きの声が上がった。

「まさか由伸まで投げさすのか？ロバーツ監督やばいな」

「由伸正気か？」

「山本由伸とスネルかブルペンに 激アツ」

「この状況だと山本由伸投手の出番ありうる話だよな 双方ともに総力戦」

「なんで由伸が準備してるんですか」

「由伸ブルペン…そりゃ行くよね チームの士気が上がるよね 総力戦すぎる」

「由伸まじで？早ない！？」

山本は延長18回に及んだ第3戦の際にも、投手が足りなくなる状況下で登板を志願し、ブルペンで準備したことがある。



（THE ANSWER編集部）