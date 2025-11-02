岩田智輝が1ゴール1アシストの活躍

イングランド2部バーミンガム・シティは現地時間11月1日にチャンピオンシップ第13節でポーツマスと対戦し、4-0で勝利を収めた。

右サイドバックで先発したMF岩田智輝は1ゴールアシストの活躍で現地メディアから「圧巻のパフォーマンス」と称賛を浴びている。

岩田は1-0で迎えた後半11分、左コーナーキックから今季初ゴールを奪う。ニアサイドに走り込み、技ありのバックヘッドでゴールネットを揺らした。13試合目にして今季初ゴールとなった。さらに後半43分には中央でボールを受け、縦パスを入れてケシ・アンダーソンのゴールをお膳立て。2得点に絡んで大勝に貢献した。

英地元メディア「バーミンガム・ライブ」ではチームトップの「9点」評価で、「圧巻のパフォーマンス。右サイドバックというよりは、右サイドの脅威そのもの。ゴールもふさわしいものだった」と絶賛されていた。

昨季はイングランド3部リーグのMVP候補にノミネートされる活躍で、チームのリーグ優勝と2部昇格の立役者となった岩田。今季初ゴールと初アシストでさらに勢いに乗ることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）