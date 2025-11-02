韓国大統領室の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は1日、慶州（キョンジュ）で開かれた韓中首脳会談の成果について「李在明（イ・ジェミョン）政権の国益と実用に基づいた対中外交を通じ韓中関係を全面的に復元する成果があった」と話した。

魏室長はこの日午後の会談終了後に慶州国際メディアセンターで行った会見でこのように明らかにした。

魏室長は「これまで韓中関係発展に浮沈があったのは事実」としながらも。「国権被奪時期に困難をともにした歴史的経験と両国双方の経済成長を牽引した互恵的協力の性格には変わることがないということを確認した」と説明した。その上で両首脳はこうした韓中関係の資産に基づいて時代的変化に足並みをそろえた韓中戦略的協力パートナー関係の発展に志を同じくしたと付け加えた。

また「韓中関係の発展基盤をしっかりとするため両国政府間の政治的信頼を確保し、民間次元でも友好的な信頼の蓄積を並行することにした」とし、特にハイレベルの定例疎通チャンネルを稼動して韓中関係の懸案と地域的・世界的問題に対する戦略的疎通を強化することにしたと明らかにした。

続けて「（両首脳が）韓中経済協力の構造変化を反映した、水平的協力に基づいた互恵的協力を推進し、国民が肌で体感できる民生分野の実質的協力成果を作ることにした」と強調した。

魏室長は「（両首脳は）今回の会談では民生が最も重要だという共感を基に両国国民の民生に実質的に寄与する韓中関係発展の方向性設定に重点を置いた」と説明した。

彼はこの日の会談で最近ハンファオーシャンの米国子会社に対し中国政府が下した制裁に対する実質的な議論もあったと話した。

魏室長は「ハンファオーシャン問題は米中間の貿易紛争とかかわっており、米中問題が解決すればハンファオーシャンにも生産的な進展があると期待する」と説明した。

合わせて韓半島非核化に対する中国の立場に対しては「中国の政策的立場が維持されていることを如実にわかることができた。ただ双中断や双軌並行のような具体的案に対する話はなかった」と話した。

続けて「6カ国協議初期から関与した王毅外相は数十年間この問題を扱ってきた方だが、これまで北朝鮮の核問題の状況が大きく変わったという話があった。その間に多くの変化があり、いまはまた条件が変わったため多様なアプローチが必要だという程度の話があった。中国が韓半島非核化という用語を使うのはだれもが知る事実で、これは北朝鮮も非核化、南側も核を持たないことを意味する」と付け加えた。

両国は北朝鮮との対話再開に最も重要なのは米国の役割という立場も共有した。魏室長は「双方とも米朝対話が重要だという話とともにそうした雰囲気作りを共にしようという程度の話をした。中国は韓半島の平和や安全に対して言及したが具体的に対話を再開する上でどのような役割まですると話したものではない」と話した。

この日の会談では西海（黄海）の構造物問題、レアアース供給網、中国の限韓令、原子力潜水艦なども議論された。

魏室長は「これら懸案に対し良い議論があった。実務協議を通じて疎通し問題を解いていこうという共感があった」と伝えた。

特に「レアアース供給網は意見を交流し互いに対する理解を高めた。限韓令分野は互いに文化交流協力を多くしようというなどの共感があった。国内法的な規定なども交流しなければならず完ぺきな話にはならなかったが進展はあった」と話した。

続けて米国政府が承認した原子力潜水艦建造と関連しては、「両首脳が政治的信頼を強固にする意味でさまざまな意見交換をした。そうした脈絡の中で多様な安全保障問題を扱ったとだけ話す」として慎重な立場を見せた。