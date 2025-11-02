◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの先発マックス・シャーザー投手が5回途中で降板しました。

通算221勝、サイ・ヤング賞や最多勝、最多奪三振など数々のタイトルを獲得している41歳。優勝のかかった第7戦の先発マウンドを託されました。

初回、先頭の大谷翔平選手に安打を浴びますが、後続を打ち取り無失点スタート。3回まで1安打投球をみせます。

4回に1アウト満塁から犠牲フライで失点しますが、バックの好守備にも助けられ、最少失点で切り抜けます。

5回は先頭を空振り三振で打ち取ると、ミゲル・ロハス選手にヒットを浴び、大谷選手を迎えたところで降板。

シャーザー投手は、ア・リーグ優勝決定シリーズでも、シュナイダー監督に交代を命じられ、“ノー”と声を荒らげ、怒りの形相で交代を拒否した様子が話題。この日は交代を告げられると納得の表情を見せ、本拠地の観客の歓声に応えながらマウンドを後にしました。

後を受けたルイ・バーランド投手がこの回を無失点に抑えています。