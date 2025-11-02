74歳・岩城滉一、“オシャレすぎる”愛車を公開「車何台か持ってるけど、これ乗るのが一番楽しい」
俳優の岩城滉一（74）が、2日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「車何台か持ってるけど、これ乗るのが一番楽しい」と語る、“愛車”を披露した。
【動画】「イケおじすぎるって」…74歳・岩城滉一が「車何台か持ってるけど、これ乗るのが一番楽しい」と語る“オシャレすぎる”愛車
これまで何台ものバイクを乗り継いできた岩城が「（自身にとって）最後のバイクだなと思って」、購入したのは1973年に出た『KAWASAKI（カワサキ） Z1』の900。17年前に手に入れ「みなさんがすごく丁寧に作ってくれた」と、カスタムの末に現在の状態に仕上がっていることを説明した。
ティファニーブルーに白のルーフのイギリスの名車『ミニクーパー（クラシックミニ）』で颯爽と登場した岩城。「車何台か持ってるけど、これ乗るのが一番楽しい」と語るほどお気に入りだという同車は、2022年に同チャンネルに登場し、カスタムを施したモデル。
パワーウインドウを付けたり、重さを変えられるパワーステアリングなどを装備。「かわいいくるま（のまま）でずっと乗りたいなと思って。すごく気に入ってる」という同車は、99年式で、限定のティファニーブルーのモデルだという。内装やシートもボディカラーに合わせて貼り替え、シートヒーターも装備していると説明した。
さらに今後、ブレーキパッドやホイール、タイヤを替え、シートベルトも替えたいとカスタムの展望を語る岩城。「いっぺんにやると楽しみが亡くなっちゃうから少しずつ」と語った。
そして、岩城は「スピード出したて走る時代でもないんで、そんな速い車買ってもね。 もうこれで十分。普通にどこでも行けるんで」と思いを語った。
この投稿に「ちょっと岩城さんカッコ良すぎるって。イケおじすぎるって」「渋くてカッコイイです」「岩城さんすごくダンディ」などの声が上がっている。
