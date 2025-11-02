１０月３１日、交流会の開会式。（成都＝新華社配信）

【新華社成都11月2日】中国四川省成都市で10月31日、中日韓の中小企業による経済・貿易交流会が開かれ、約千社が参加し、新たな協力の可能性を探った。会場には約2千平方メートルの展示エリアも設けられ、設備製造、IT、医薬・健康、デジタル文化創意産業、商業・物流、公共サービスの6分野で100社余りが革新的製品を出展した。

日本の総合商社、双日も交流会に参加し、中国に根を下ろして発展していく強い意欲を示した。中国法人の有賀謙一総経理は「成都市は医療・健康や電子情報などの分野を急速に伸ばし、国際的な産業体系を構築している。こうした方向性は、双日グループが注力する事業分野や、持続可能な発展という理念とも合っている」と述べた。

１０月３１日、交流会で日本貿易振興機構（ジェトロ）が設けたブース。（成都＝新華社配信）

日本貿易振興機構（ジェトロ）成都事務所の潘華臻（はん・かしん）高級専員は、日本への進出を希望する中韓の中小企業に「特典」を用意してきた。「日本に早く慣れてもらうため、無料のシェアオフィスを提供する」。通常50営業日まで利用できるという。

交流会が開かれた成都市青羊区にはすでに、航空機部品の精密製造、クリエーティブグッズのデザイン、高級食品の貿易など各分野の日系、韓国系企業30数社が進出している。

１０月３１日、交流会の様子。（成都＝新華社配信）

成都市中小企業協会の蘇非（そ・ひ）会長は、今後も日韓の商工団体との恒常的な協力メカニズムをさらに強化し、特定分野で高い専門性や革新性を備える中国の中小企業の海外展開を政府と連携して加速する計画を明らかにした。成都の国際定期貨物列車のハブとしての強みを生かし、地域的な包括的経済連携（RCEP）地域を網羅する越境サービスネットワークを構築していく方針も示した。（記者/董小紅）