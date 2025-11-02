日本史上初の女性首相となった高市早苗氏（64）は、就任から1週間で「トランプ大統領の来日」という巨大イベントに臨みました。

【写真】高市早苗首相はなぜ「シルバーグレーのシルクジャケット」を勝負の会談に選んだのか。大きなラペル（折り返した襟）にも意味が……。

会談で着用したシルクジャケットやトランプ大統領との会談で見せた高市総理の振舞いに対して、評価する人がいる一方で、「媚びているように見える」「はしゃぎすぎ」という批判も渦巻きました。



アメリカのトランプ大統領と会談を行った高市早苗首相 首相官邸公式Xより

高市総理は何を狙っていたのでしょうか。今回は政治家のファッションやふるまいを通じて印象を形づくるコンサルタントの目で、高市総理のファッションと所作にどんな“戦略”が隠されていたかを読み解きます。

10月21日に新内閣が発足した際の会見や記念撮影、さらにASEAN首脳会議では日本のトップとしてアジアの真ん中に立ちレディーファーストを自然に受け止める姿が報じられるなど、高市総理のファッションや振舞いは話題を振りまき続けています。

「ラペルが付いたシルバーグレーのシルクジャケット」という選択は相応しかったか

その関心は、トランプ大統領の来日でピークに達しました。首脳会談などの間、高市総理は絶えず笑顔を浮かべ、横須賀基地では米兵たちの前で手を突き上げて飛び跳ねるなど、“蜜月のツーショット”が世界中に発信され、日本の存在感を一段と高めました。

この様子に対して「フレンドリーで日米友好の象徴」と称賛する声がある一方で、「媚びている」「女を使いすぎ」との批判も噴出したのです。

今回の首脳会談で合意文書の中身以上に話題になったのが、カメラの前で交わされた笑み、高市氏のシルクジャケット、そして横須賀基地でのガッツポーズといった“非言語の印象”だったと言えるでしょう。

特に筆者が注目していたのは、「ラペル（折り返した襟）が付いたシルバーグレーのシルクジャケット」という選択は相応しかったのか──という議論です。

首脳会談のようなハイレベルな外交の場には、厳密なドレスコードが存在します。

服装の格は平等であることが求められ、男性はダークスーツ、女性はスーツやワンピースなど細かく定められている枠組みの中で「どう見せるか」という戦略のことを「アタイア」（attire）といいます。

アタイアは本来は「服装」「装い」を意味する英語ですがそれだけでなく、何を、どのように着るかを通して、政治的立場や感情を映し出す非言語のメディアと言えます。

今回、日米首脳会談が行われたのは、迎賓館「朝日の間」。

ネオ・バロック様式の格式高い客間で、大理石の柱やクリスタルのシャンデリア、壁画が荘厳な印象を与える空間です。

高市総理が、この重厚な空気を念頭に、自身が映えるよう戦略立てて選んだのが、地模様のあるシルバーグレーのシルクジャケットと、ベージュのワンピースでした。

ジャケットの丸みを帯びたラペル（折り返した襟）は強さよりも柔らかさを象徴し、全体をワントーンでまとめてコントラストを抑えたことは「主張よりも調和」、「対立よりも懐柔、柔軟」という姿勢の現れでしょう。

高市氏は黒の丸首シャツを着用することが多く、強さを強調しています。しかしトランプ大統領が相手の今回の首脳会談では、温かく包み込むような色調を選択しています。

米海軍横須賀基地では鉄紺のパンツスーツを着用

ラペルにも意味があります。

近年、女性用ジャケットでは襟のないデザインが好まれるようになってきましたが、迎賓館のような格調高い空間では、ラペルは必須アイテムです。

高市氏は26日のASEAN首脳会議でも、飛行機から姿を現した時にはノーカラージャケットでしたが、会議の時には曲線的なラペル付きのジャケットを選んでいました。

さらに米海軍横須賀基地でジョージ・ワシントンに乗艦する際には、黒に近い鉄紺のパンツスーツを着用しています。

素材にやわらかい物を使っていたのは米軍から指定された「動きやすい服装」というドレスコードを踏まえてのことでしょうが、色は格式高い鉄紺を選び、米兵への経緯を表しています。

胸元のポケットチーフにはアメリカ国旗の赤・青・白を配して連帯のメッセージを添え、足元のローファーも士官が非番の時に履くシューズに由来するもので、軍人からの好感度も高そうです。

全体に高市総理のファッションは、ドレスコードを理解し、その内側で「トランプ大統領や米軍関係者、米兵たちにどういう印象を残すか」の戦略が練られたものだったと言えます。

トランプ大統領が終始満面の笑みを浮かべていたことの意味

トランプ大統領と手をつないで壇上から降り、腕を絡めてエスコートされる高市総理の姿もSNSで話題になりました。

野党の国会議員からは「この身体接触の濃さは異常」という批判も上がっています。

ただ外交儀礼の観点から見れば、エスコートは女性を尊重するマナーで、トランプ大統領が示したそれをどう受け止め、どう返すかがポイントでした。

横須賀基地で大勢の米兵に見えるように手を高く掲げ、何度もジャンプする姿に対しても、「ロックだ！」という称賛と同時に、「はしゃいでいる」と揶揄する声があがった。

しかしこれも、それが誰に向けて発せられたメッセージか、を読み解けばおのずと評価は定まってきます。

今回高市陣営が何を置いても優先したのはアメリカ、すなわちトランプ大統領の日本に対する信頼と好感度を高め、交渉をより有利に展開することだったでしょう。

そしてトランプ大統領が終始満面の笑みを浮かべていたこと、常に笑顔で高市総理とアイコンタクトを行いながら何度も軽くうなずき合っていたリズムを見れば、その狙いは達成されていたように見えます。

トランプ大統領が安倍晋三元首相が好んだ黄色のネクタイを選び、普段は留めないスーツのボタンを天皇陛下の前では掛けるなど、実はアメリカ側も来日にあたって非言語的戦略を練ってきたことが伝わる場面がいくつもありました。

高市首相のファッションのチョイス、そして振舞いも、ターゲットを絞り込んだうえで日本という国の“見え方”を戦略的に設計したものでした。

いまや装いと振舞いは、外交の印象操作を超えて、信頼を築き衝突を防ぐ「非言語の安全保障」と言ってもいいかもしれません。

（乳原 佳代）