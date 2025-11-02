自分より小さい先輩柴犬さんと一緒に遊ぶ大型犬さん。クセが強すぎる誘い方があまりにも面白いその光景は記事執筆時点で87万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：自分より小さい先輩犬と遊びたい大型犬→クセが強すぎる『誘い方』】

自分より小さい先輩犬と遊びたい大型犬が…

Xアカウント『@Kaya_vlcak』に投稿されたのは、「カヤ」ちゃんのお姿。この日、カヤちゃんは幼馴染の柴犬「くるみ」さんと共にお外で遊んでいたのだといいます。

『クセが強すぎる誘い方』と反響

小さな頃からのお友達だそうで、体格差は倍以上あるものの、とても仲が良いのだとか。

カヤちゃんもくるみさんのことが大好きで『一緒に遊ぼう』とお誘いをするそうですが…。

長いおててを伸ばして柴犬さんの頭を撫でるように遊ぼうアピールをしたというカヤちゃん。勢い余ってしまったのか、くるみさんのお顔はとんでもないことに。

そのままくるみがぺったんこになってしまうのでは…と心配になってしまいそうだったものの、どうやらこの光景はおふたりにとって『いつものこと』で、飼い主さんは思わず『いつも叱られる理由が分かった気がする』とポツリ。

まさかのシュールかつ微笑ましいその光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「絶妙なタイミングで撮られてますね」「柴犬さんの顔ｗｗｗ」「ナイスタイミング！」「体格差がすごい」「どっちもニコニコで可愛い」「笑った」など多くのコメントが寄せられています。

スイスで暮らす寝るのが大好きな女の子

2022年12月4日生まれのカヤちゃんは、スイスで暮らす甘えん坊でマイペースな女の子。四つ足よりも、背中が地面についている時間のほうが長い…と、飼い主さんに言われてしまうほど、とにかく寝ることが大好きなのだとか。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすカヤちゃんのお姿は日々多くの人々に大型犬の魅力やたくさんの笑顔や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Kaya_vlcak」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。