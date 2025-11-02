敷物に喜ぶ柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「ニャアって鳴いたw」「あまりにも可愛い」「これぞ世界平和」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩から帰ってきた犬→部屋に『ぬくぬくのカーペット』が敷かれてて…思わず『喜びの雄叫び』を上げる光景】

ぬくぬくのカーペットで冬支度

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」では、のどかな田舎に暮らす柴犬のらんまるくんの日常を紹介しています。この日は、らんまるくんがお散歩に行っている間に、部屋にカーペットを敷いたのだそう。家に入ったらんまるくんは、カーペットが敷かれていることに大喜びしたといいます。

実は、らんまるくんは敷物が大好き。冬用のぬくぬく気持ちいいカーペットに、ついつい嬉しさが込み上げてきたようです。あくびとともに「ニャア～」と猫のような雄叫びをあげて、喜びをアピールしたのでした。思わぬサプライズに、ニヤニヤ笑顔が止まりません…♪

ゴロンと寝転がって前足のお手入れ

普段のらんまるくんは、どこにでも座って毛づくろいをしたりするのだとか。しかし、ぬくぬくのカーペットに勝るものはありません。ふわふわ具合を味わうようにゆっくりと腰を下ろし、お座りの体勢を取ったといいます。

ふわふわにとろけてしまったらんまるくんは、そのままペタンと伏せの姿勢に。そして、「まずは足裏を…」と言わんばかりに、前足の肉球をペロペロ舐め始めたそうです。肉球の感覚が鈍っていては、ふわふわを思う存分堪能できないのかも…！？

カーペットの感触を確かめて…♡

それからしばらく、てくてく歩きまわったり、穴を掘るようにアガアガしたりと自由に活動していたというらんまるくん。しかし、どの活動もカーペットの中におさまるように行われていたといいます。心地いいカーペットの足触りに、ついつい瞼が落ちてしまう一幕も…♡

こうして、らんまるくんの冬支度は大成功に終わりました。早速スタンプされたたくさんの肉球跡に、投稿主さんもホッコリ。これから寒くなる季節、ぬくぬく温かいカーペットがあれば、おうち時間を快適に過ごせることでしょうね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「幸せな世界をありがとう」「喜びに満ち溢れている…」「雄叫び可愛い過ぎて鬼リピしてます」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

