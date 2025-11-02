おひつじ座さんの運気が上がる「秋冬の夜長の過ごし方」 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。
おひつじ座さんの本来のピークタイムは、早朝、日の出の時間です。
でも、この時間に起きている人は、ほんの一握り。多くの場合、夜は翌日の運気の前借りをして、その分、朝はパワーチャージでなかなか起きられないはず。
【よくある症状】
眠るのがもったいない。
そんな気持ちになりやすいでしょう。本当は昼間のように活動したいのです。でも、世界は寝静まっているので、ゲームや動画配信をチェックし続けてしまい、ダラダラと寝そびれることに。
【おひつじ座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：準備
2：運動
3：早寝
次の日の準備をしておきましょう。
持ち物をそろえ、着る服にアタリをつけて、目が覚めたら、すぐに1日を始められるようにしておくと完璧です。運動習慣を持つのもよい考え。また、早寝はもっとも簡単な開運法に。
【処方箋】
・明日に備える
ざっくりとでいいので、翌日のスケジュールをチェックしてシミュレーションしておきましょう。何時にどこに行くのか、その時、何が必要なのか、持ち物やそれまでに用意しておくべきものを考えておけば、安心です。後は憂いなく、自由時間を楽しめるでしょう。
なお、持ち物をカバンに詰めてしまうと完結してしまうため、スペースが許すならば、「明日持っていく物」置き場を作って。これも持っていこうとひらめきがプラスされるはず。
・夜をエンタメ化する
限界まで頑張って、倒れるように眠るスタイルでは、疲れを持ち越します。
創造性を駆使してワクワクできる仕掛けを考えましょう。夕飯をキャンプ飯っぽくしてみる、お風呂を間接照明でムーディーにするなど、日常をグレードアップしていくと、無限のアイデアが湧いてくるはず。
ウオーキングやランニング、ワークアウトを考えるなら、できるだけ早めの時間に。早めに休み、昼の時間を長めに使えるようにすると、運気が上がります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座さん（3月21日〜4月19日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって夜とは、「延長タイム」です。
おひつじ座さんの本来のピークタイムは、早朝、日の出の時間です。
【よくある症状】
眠るのがもったいない。
そんな気持ちになりやすいでしょう。本当は昼間のように活動したいのです。でも、世界は寝静まっているので、ゲームや動画配信をチェックし続けてしまい、ダラダラと寝そびれることに。
【おひつじ座さんにオススメする夜の過ごし方】
1：準備
2：運動
3：早寝
次の日の準備をしておきましょう。
持ち物をそろえ、着る服にアタリをつけて、目が覚めたら、すぐに1日を始められるようにしておくと完璧です。運動習慣を持つのもよい考え。また、早寝はもっとも簡単な開運法に。
【処方箋】
・明日に備える
ざっくりとでいいので、翌日のスケジュールをチェックしてシミュレーションしておきましょう。何時にどこに行くのか、その時、何が必要なのか、持ち物やそれまでに用意しておくべきものを考えておけば、安心です。後は憂いなく、自由時間を楽しめるでしょう。
なお、持ち物をカバンに詰めてしまうと完結してしまうため、スペースが許すならば、「明日持っていく物」置き場を作って。これも持っていこうとひらめきがプラスされるはず。
・夜をエンタメ化する
限界まで頑張って、倒れるように眠るスタイルでは、疲れを持ち越します。
創造性を駆使してワクワクできる仕掛けを考えましょう。夕飯をキャンプ飯っぽくしてみる、お風呂を間接照明でムーディーにするなど、日常をグレードアップしていくと、無限のアイデアが湧いてくるはず。
ウオーキングやランニング、ワークアウトを考えるなら、できるだけ早めの時間に。早めに休み、昼の時間を長めに使えるようにすると、運気が上がります。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)