ダンスがうまいと思う「STARTO社所属の40、50代タレント」ランキング！ 「堂本光一」を上回る1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。
人気アイドルグループをはじめ、俳優などが所属している芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）。40、50代のベテランも多く在籍し、各ジャンルで人気を集めています。
この記事では、「ダンスがうまいと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介。どのタレントが、ダンスで評価を得たのでしょうか？
2位には、DOMOTOの堂本光一さんが選ばれました。1997年にKinKi KidsのメンバーとしてCDデビューした堂本さんは、俳優業をはじめバラエティー番組でも活躍。ソロアーティストとしても活動し、最新アルバム『RAISE』を引っさげたコンサートツアーを開催中です。
そんな堂本さんですが、2025年7月22日にKinKi Kidsから「DOMOTO」にグループ名を変更して話題を集めました。現在では、歌唱力とダンスパフォーマンスの高さを生かし、ミュージカルを中心とした舞台へ出演中。ステージでは華麗なダンスを披露し、常に高い注目を集めています。
回答者からは、「ミュージカルを見てると惹きつけられる」（40代女性／千葉県）、「今風のダンスではないけど、踊りにキレがある」（50代女性／大分県）、「ソロコンサートに行ったが、あの歳であんなに踊れるのはすごい」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、嵐の大野智さんでした。大野さんは、1999年に嵐のメンバーとしてデビューし、グループは国民的な人気を獲得します。
大野さん個人では、これまで俳優として多くのドラマや映画に出演。さらに、絵画やオブジェを創作するアーティストとしても活動し、さまざまなジャンルで人気を得ています。
そんな大野さんは、グループの作品やコンサートなどで振り付けを担当するほど、ダンスがうまいメンバーです。キレのあるダンスを得意とし、ダンサーとしても高い評価を受けています。
回答者からは、「体の軸がぶれずにスマートに踊っているから」（30代女性／埼玉県）、「動きが軽やかで難しいダンスでもこなしていると思う」（30代女性／大分県）、「ライブでのソロダンスは圧巻だから」（20代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
