¡¡ºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÔ²º¥à¡¼¥É¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÂè£·Àï¤ËÎ×¤ß¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¹ßÈÄ¤·¤¿£³²óÅÓÃæ¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ë¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤éÅê¤¸¤¿£µµåÌÜ¤Î£¹£¶¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤¬±¦¼êÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£Æâ³Ñµå¤Ï£³µåÌÜ¤Ç¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤µ¤Þµå¿³¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÁÐÊý¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤âµß±ç¿Ø¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÍðÆ®À£Á°¤Î»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¾ìÆâ¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢»î¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï³°³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤òÄ¾·â¤¹¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¡£»àµå¤òÄËÎõ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤ÇàÊóÉüá¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÏ¢ÇÆ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë£×£ÓÂè£·Àï¡££²£°£²£µÇ¯ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤Ë¥°¥é¥ó¥ÉÆâ³°¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£