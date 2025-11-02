「これは豪邸だ!!!」…カジサック、マイホームルームツアー公開 ネット反響「レベチでえぐいわw」「何億だこれ…」
YouTuberで芸人のカジサック（キングコング・梶原雄太／45）が2日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。マイホームのルームツアーを公開した。
【動画】「豪邸だ!!!」「レベチでえぐい」反響が寄せられたカジサックのマイホーム
冒頭にカジサックと妻のヨメサックが登場。「ついにマイホーム完成しました！」と喜びいっぱいに報告。「家を建てようと決めてから約1年と3ヶ月から4ヶ月ぐらいですね。いろいろありましたけども、やっとこさ完成しました」としみじみ。
引き渡し直後に動画撮影を行っており、現在は何も家具が置かれていないとのこと。広い玄関には、エアコンや洗面所、シューズクローゼットも完備。家を建てるにあたって、玄関を広く、そこに大きな壁を作り、相方・西野亮廣の絵を飾りたいと要望していたカジサック。その要望を実現させ、玄関に飾った「光る絵」を公開。カジサックは「西野ありがとう！」と大声で感謝を述べていた。
ヨメサックや子どもたちに割り当てられた5つの部屋は扉の色から壁紙、フローリングまでそれぞれ違うというこわだり。そして、吹き抜けの階段を上がった2階には、開放的なリビング。カメラマンも「すげえなあ」と広さに驚がく。パントリーもカジサック自身が「いかつい」と表するほどの大容量となっている。このほか、ヌックや10帖あるバルコニー、風呂場、20帖ある屋根裏部屋を巡った。
そして、動画ラストには家族が大集合。「友達呼べるのがうれしい」「早く住みたい」「まじで最高」と喜びを口にした。
この投稿に「東京でこの広さは凄すぎる、、」「家でかーっ！！！」「わぁ、これは豪邸だ！！！」「レベチでえぐいわw」「都内だろ、何億だこれ…」といったコメントが寄せられた。
【動画】「豪邸だ!!!」「レベチでえぐい」反響が寄せられたカジサックのマイホーム
冒頭にカジサックと妻のヨメサックが登場。「ついにマイホーム完成しました！」と喜びいっぱいに報告。「家を建てようと決めてから約1年と3ヶ月から4ヶ月ぐらいですね。いろいろありましたけども、やっとこさ完成しました」としみじみ。
ヨメサックや子どもたちに割り当てられた5つの部屋は扉の色から壁紙、フローリングまでそれぞれ違うというこわだり。そして、吹き抜けの階段を上がった2階には、開放的なリビング。カメラマンも「すげえなあ」と広さに驚がく。パントリーもカジサック自身が「いかつい」と表するほどの大容量となっている。このほか、ヌックや10帖あるバルコニー、風呂場、20帖ある屋根裏部屋を巡った。
そして、動画ラストには家族が大集合。「友達呼べるのがうれしい」「早く住みたい」「まじで最高」と喜びを口にした。
この投稿に「東京でこの広さは凄すぎる、、」「家でかーっ！！！」「わぁ、これは豪邸だ！！！」「レベチでえぐいわw」「都内だろ、何億だこれ…」といったコメントが寄せられた。