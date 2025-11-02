人馬ともに海外遠征初挑戦となったインビンシブルパパの挑戦は6着までだった。レース前半から軽快なスピードを見せて2番手を追走。勝負どころの手応えでは劣って徐々に手が動き出してしまい、直線での余力もひと息。この馬なりの見せ場は作ったが世界は広かった。

6着 インビンシブルパパ

佐々木大輔騎手

「いい意味で変わりなく過ごせていました。落ち着いた精神状態で競馬には臨めたかなと思います。行きたかったのですが、しっかり馬のリズムを気にしながら想定していたレースにはなったかなと思います」

伊藤大士調教師

「十分この子のスピードは足りると思って連れてきたのですが、世界は広いなと思いました。その中でも2番手は競って取れました。今まで4コーナー持ったままで回ってくる馬ですが、前の馬を交わしに行こうと思って手が動いていたので、この馬に対して自分たちの準備が足りなかったのかなと思います。みんなに助けられてチームジャパンは凄いなと思いました。すごい経験をさせてもらいましたので、次に活かして行きたいと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップターフスプリント（G1・芝1000m）は、I.オルティスJr.騎乗のシソスパイシー（牝3・J.ダンジェロ）が、鮮やかな逃げ切りを決めた。2着にエージーバレット（牝5・R.バルタス）、3着にカーデム（せん9・C.ヒルズ）が入った。勝ちタイムは0:55.24（良）。

日本馬、佐々木大輔騎乗のインビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）は6着、O.マーフィー騎乗のピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）は10着敗退となっている。

BCターフスプリント・シソスパイシーとI.オルティスJr.騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

日本から参戦したインビンシブルパパが軽快なスピードを見せて2番手を追走。直線でもしぶとい粘りを見せていたが、ゴール前では息切れしてしまい6着敗退。快挙とはならなかった。同じく日本のピューロマジックはコーナーワークがうまく行かず最後方となってしまい着外に敗れている。勝利したのは3歳牝馬のシソスパイシーが鮮やかな逃げ切りを決めている。

【全着順】

1着 シソスパイシー

2着 エージーバレット

3着 カーデム

4着 リーフランナー

5着 モトーリアス

6着 インビンシブルパパ・日

7着 ブカネロフエルテ

8着 ガバナーサム

9着 ブリングザバンドホーム

10着 ピューロマジック・日

11着 ベアリバー

競走中止 シーズクオリティ

出走取消 アリゾナブレイズ

出走取消 イエローカード

出走取消 ノーネイハドソン

出走取消 インカント