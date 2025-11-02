“約210万円”！ トヨタ新型「“コンパクト”SUV」”初公開”に反響多数！ 2リッター「エンジン」＆スッキリ顔に称賛の声！ 大幅刷新の中国「フロントランダー」が話題に

210万円！ 新「フロントランダー」に注目

2025年9月23日、トヨタと中国広州汽車の合弁会社である広汽トヨタは、中国で生産するSUV「フロントランダー」の2026年モデルを発表しました。

先進的なデザインと価格設定により、ユーザーの注目を集めています。

約210万円のコンパクトSUV！

フロントランダーは、グローバルSUV「カローラクロス」の双子車です。

中国市場では、トヨタが一汽トヨタと広汽トヨタの2社と合弁を組み、それぞれ異なる車名とデザインで展開するのが通例です。カローラクロスは一汽トヨタが担当し、フロントランダーは広汽トヨタが生産・販売を担います。

今回の改良では、内外装のデザインが刷新され、より洗練された印象へと進化しました。

エクステリアは、グリルを排したすっきりとしたフロントフェイス。新デザインのホイールが加わり、クリーンで先進的な雰囲気を演出します。

インテリアは、水平基調のインストルメントパネルが特徴。横方向への広がりを感じさせるモダンな造形です。物理スイッチを減らし、センターディスプレイは15.6インチへと大型化。操作性と視認性の向上が図られています。

車載プロセッサーには、クアルコム製「Snapdragon 8155P」を採用。起動の速さ、応答性の高さ、そしてマルチスクリーン連携。快適な操作環境が整っています。

ボディカラーは、従来のモノトーン7色・ツートーン4色から、モノトーン5色・ツートーン2色へと見直し。ゴールドやレッドなどの鮮やかな色は廃止され、落ち着いたラインナップに再構成されました。

パワーユニットは従来通り、2リッターガソリンと2リッターハイブリッドの2種類。

カタログ価格は13万2800元（約270万円）からですが、販促施策により実売価格は10万2800元（約210万円）からと発表されています。若年層を中心に、新たな顧客層の獲得を狙った価格戦略です。

フロントランダー2026年モデルに対しては、デザインと価格について好意的な声が目立ちます。

エクステリアでは、「未来的で好印象」と評価されており、SUVらしさを残しながらも、先進性を感じさせる造形が支持されているようです。

また、実売210万円という価格設定に対しては、「この装備でこの価格は破格」「安い」といった反応も見られます。特に若年層や初めてのSUV購入層にとって、魅力的な選択肢となっているようです。

先進的な装備と手頃な価格を両立したことで、フロントランダーは中国市場での存在感をさらに高めることが期待されます。