◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

定刻の午前８時１０分にスタート。５区で首位と３５秒差の４位でタスキを受けた駒大の伊藤蒼唯（４年）が５・４キロで首位に浮上すると、さらに差を広げて、２位の国学院大に５２秒の大差をつけた。伊藤は、２年前に創価大の吉田響（現サンベルクス）がマークした３５分１８秒の区間記録を１７秒も更新する３５分１秒で走破した。

史上最多１７度目の優勝を目指す駒大は、６区の村上響（３年）も快走中。独走態勢に入っている。この後、エース区間の７区に５０００メートルで室内日本記録（１３分９秒４５）を持つ佐藤圭汰（４年）が出走を待つ。７区の区間記録は２２年に駒大ＯＢの田沢廉（現トヨタ自動車）がマークした４９分３８秒。どこまで迫れるかにも注目だ。

佐藤は今季、７月の日本選手権前に恥骨の炎症が見つかり、夏は別メニューで回復に専念。１０月の出雲駅伝には出走しなかったが、藤田敦史監督は「出雲のエントリーまではスピード練習に踏み込んでいなかったので外しましたが、その後は調整できた。前半のスピード区間に入るより、後半の自分のペースで走る区間の方が自信があるということだったので」と７区起用の意図を説明。「２分５０秒くらいのペースではいけると思います。チームを押し上げる走りに期待します」と話していた。

さらに駒大は、最終８区に前回区間賞の山川拓馬（４年）を残しており、強さが盤石だ。