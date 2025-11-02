◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 南アフリカ ６１―７ 日本（１日、英ロンドン）

世界ランク１３位の日本代表は、同１位の南アフリカに挑み７―６１と一蹴された。Ｗ杯２連覇の相手に今季最少得点、同時に最多失点。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは「キーエリアでほとんど劣勢になった。今回の試合で、南アフリカとジャパンの差が明らかになった」と振り返った。

屈強なフィジカル、セットプレー、そして空中戦全てで後手に回った日本。指揮官も「蹴ったあとの空中コンテストで完全にやられた。完敗だった」とした。南アフリカのＳＯムンゴメズルがキック、ランと出色の活躍で２トライ。ムンゴメズルはまだ２３歳、１５キャップと経験は浅い。ジョーンズＨＣは「（日本の）１５番でプレーしていた選手（矢粼由高）はアマチュア。アマチュア選手がテストマッチでプレーするのは前代未聞。日本の育成システムでは国際レベルまで育てていくことに対して需要はあるが、システムが追いついていない。そういうところが試練でもある」と、現在代表において実行中の世代交代の課題を、改めて指摘した。

掲げる「超速ラグビー」は通用せず。早大３年のＦＢ矢粼由高が、敵トライエリア前からのリスタートで素早く再開し、唯一のトライを奪ったがチームはミスも絡み、南アの壁を崩せなかった。２０１５年Ｗ杯、南アを破った「ブライトンの奇跡」の再現に挑んだ日本だが、ほぼベストメンバーを組んだＷ杯王者に力の差を見せつけられた。ジョーンズＨＣは「ジャパンは世界の強豪と戦えるようになってきて、自分たちをもっと追い込んで強豪と戦うことによって成長していくことが求められる。こういった試合の中で経験して学んで、更に成長していくことが大事」と説いた。